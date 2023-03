Uno vede na MS soutěž krasobruslařů, Reshtenko skončil poslední

Reshtenko stejně jako Eliška Březinová a sportovní dvojice Federica Similiová, Alessandro Zarbo nepostoupil do volných jízd.

Dvacetiletý bruslař měl při debutu na světovém šampionátu naplánovaný ambiciózní krátký program s dvěma čtvernými skoky. Úvodní salchow zvládl výborně, ale místo trojitého axelu skočil jen dvojitý a po kombinaci čtverného a dvojitého toeloopu upadl. Spoustu bodů poztrácel kvůli nižší úrovni piruet a kroků, nestačil na ostatní v bruslařských dovednostech a dostal jednobodovou penalizaci za překročení času.

Jeho známka 59,93 bodu sice byla o pět bodů vyšší než na lednovém mistrovství Evropy, ale ani tak neporazil žádného soupeře. Jako poslední z české výpravy mají šanci na postup do finálové části soutěže tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří by podle papírových předpokladů měli na účast ve volných tancích bez problému dosáhnout. Rytmický tanec čeká šestý pár letošního ME v pátek brzy ráno středoevropského času.

Z adeptů na medaili nastoupil jako první Malinin. Předvedl excelentní krátký program s kombinací čtverného lutzu s trojitým toeloopem a čtverného toeloopu. Osmnáctiletý Američan překonal o 38 setin stobodovou hranici a čekal, jak si povedou ostatní. Nakonec ho předčil jen úřadující mistr světa Uno. Letos neporažený Japonec nechal zapomenout na pochybnosti o skokanské jistotě, o jejíž ztrátě sám hovořil na začátku týdne, i na problémy s kotníkem po pádu ve středečním tréninku.

Také on předvedl dva čtverné skoky, jen v kombinaci na druhém místě zařadil dvojitý toeloop místo trojitého. Body za techniku neměl tak vysoké jako americký mladík, ale předčil ho ve druhé sadě známek a zapsal 104,63 bodu. Před volnou jízdou ale zdaleka není rozhodnuto, protože Malinin má pro ni připravený trumf v podobě čtverného axelu, který skočil jako první a zatím jediný krasobruslař v historii.

Stobodové hranici se přiblížili další dva krasobruslaři. Čcha Čun-hwan zůstal jen 36 setin pod ní. Kanaďan Keegan Messing, který v jednatřiceti letech předvedl životní krátký program, se zařadil na čtvrté místo známkou 98,75 bodu.

Nejlepším Evropanem je Francouz Kevin Aymoz, jemuž patří se ziskem 95,56 bodu pátá pozice. Naopak propadl jeho krajan, úřadující mistr Evropy Adam Siao Him Fa. Ten neměl čistý ani jeden skok a v úvodní části soutěže obsadil až dvanáctou příčku.

Volné jízdy mužů v sobotu od 9:20 SEČ uzavřou soutěžní program šampionátu.