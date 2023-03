Skvělí Taschlerovi po rytmickém tanci devátí na MS, jasně vedou Američané

Třináctý pár z loňského mistrovství světa startoval i v pátek jako třináctý od konce. Svou jízdou však Taschlerovi zaútočili na vyšší příčky.

Do rytmického tance vstoupili s velkým nasazením a s lehkostí plnili jeden prvek za druhým. Výborně se jim povedly obtížné twizzly a nápaditou choreografií roztleskali publikum. Sbírali body nejen za vysokou technickou úroveň, ale také za perfektní provedení.

Když dobruslili, saitamská hala propukla v mohutné ovace. Jako první pár dne si Taschlerovi vysloužili od nadšených diváků potlesk vestoje. „Náš první v kariéře, neuvěřitelný pocit!“ vracel se k okamžiku Taschler v tiskové zprávě.

Od rozhodčích obdrželi známku 76,56 bodů. Za svým sezonním maximem, které zajeli na evropském šampionátu, zaostali o pouhých 35 setin bodu.

Podle bývalé mezinárodní rozhodčí Olgy Žákové to je ale pouze kvůli přísnějším rozhodčím v Japonsku. „Podle mě jeli ještě lépe než na mistrovství Evropy,“ komentovala vystoupení českých sourozenců v přenosu České televize.

„Je to výborně postavený tanec a skvěle jim sedí. Mají vše dotažené do detailu, práci rukou, pohyby hlavy, výraz. Twizzly byly prudké, úžasně rychlé a v unisonu,“ chválila Taschlerovi Žáková.

Jejich výkon jim v nabité konkurenci stačil na deváté místo, které drží s náskokem 1,32 bodu na desáté Američany Carreirovou s Ponomarenkem. Za příznivých okolností by mohli Taschlerovi pomýšlet i na útok na osmé místo Finů Turkkilové s Versluisem, kteří jsou jim nyní vzdálení jen o 41 setin.

Díky devátému místu budou v sobotu Taschlerovi startovat ze druhé nejlepší rozjížďky. „Těšíme se na volnou jízdu, udělali jsme v ní několik změn,“ prozradila Taschlerová.

Udržení první desítky je pro český pár zásadní i protože by to znamenalo další místo na příštím světovém šampionátu, kterého by se tak měli možnost zúčastnit také sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, čerství mistři světa mezi juniory.

Taschlerovi ale mají osobní ambice mnohem vyšší. „Samozřejmě by bylo skvělé udržet se v nejlepší desítce a zajistit druhé místo pro Česko, ale to není náš hlavní cíl,“ přiznal Taschler.

Deváté místo na mistrovství světa pro Českou republiku naposled získali v roce 1996 Kateřina Mrázová a Martin Šimeček.

Těsný boj o medaile

O zlatou medaili si svým výkonem nejhlasitěji řekli Chocková s Batesem, kteří startovali jako poslední pár a na závěr programu si připravili energické a technicky dokonalé vystoupení. Pouze v povinném tanci zaostali za svými nejbližšími konkurenty, jinak měli všechny prvky na té nejvyšší úrovni a s vysokými známkami za provedení.

Saitamské publikum jim k jízdě nadšeně tleskalo a za dynamický výkon je odměnilo dlouhými ovacemi.

Madison Chocková a Evan Bates během rytmického tance na MS v Saitamě

„Dnes jim to opravdu sedlo. Zajet takhle dobře a s takovým výrazem jsem je ještě neviděla,“ přidala se k nadšeným divákům Žáková. „Jsou úžasně samozřejmí a suverénní. Nikdy se nebojím, že by něco zkazili. Vysoké známky za techniku pro oba ukazují na jejich vyrovnanost,“ hodnotila.

O 3,73 body za Američany jsou na druhém místě Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri, mistři Evropy, kteří předvedli technicky dokonalý tanec. Chyběl jim ale zapálený projev Chockové s Batesem.

Na třetí příčku se naopak díky známkám za provedení a výraz dostali Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier, kteří až doposud neměli v této sezoně přemožitele. V pátek ale zaostali v technice, a za náskok 78 setin od čtvrtých Britů Fearové s Gibsonem vděčí energickému projevu.

„Jsou úžasně muzikální, jdou zcela přesně do rytmu. Tančí celým tělem,“ řekla na adresu Kanaďanů Žáková.

Stejný tří bodový náskok, který po pátečním programu dělí první a druhou příčku, dělí také druhé a páté místo. Sobotní souboj o medaile tak slibuje napínavou podívanou.