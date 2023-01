Konec holčiček na klíček. Krasobruslařská pamětnice o legendách i podvodech

Kdysi jste prohlásila, že život s krasobruslením je, jako když naskočíte do rozjíždějícího se rychlíku, ze kterého už nejde vystoupit. Proč to nejde?

Protože vás pohltí. Jde o propojení sportu s estetikou, kterou jsem navíc přednášela na fakultě. Chytlo mě už jako malou holčičku. Maminka měla známého pana doktora Švejcara, zakladatele československé pediatrie. Já byla divoška, ale zároveň pořád nemocná. Tak řekl: Vymyslíme pro ni sport, kde by se otužovala.

Uvidíš, vyhraje Ruska, jen se podívej na sestavu tří rozhodčích v technickém panelu, který vede Rus. Olga Žáková vzpomíná na olympiádu v Soči 2014