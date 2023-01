Velké taneční naděje a pak dlouho nic. Kam kráčí české krasobruslení

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Býval to jeden z nejvýstavnějších a nejsledovanějších československých sportů. Za zlaté éry v rozmezí let 1962 až 1973 se krasobruslařští reprezentanti postarali i o osmnáct medailí z mistrovství Evropy, z toho osm zlatých. Dnešní realita je však mnohem trpčí. Deset let Češi na další medaili čekají. Ve třech ze čtyř kategorií procházejí krizí. Základna je skromná, led drahý, na stadionech často zima.