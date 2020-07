První muž v české moderní gymnastice. Vize mají být velké, říká Herian

První otázka, kterou každý vysloví, nepochybně zní: jak se vůbec muž dostane do ženského sportu a navíc na post nejvyšší?

„Když se rozpadl v Karlových Varech oddíl, kde zrovna moje dcera začala mít v tomto náročném sportu konečně úspěchy, rozhodl jsem se spolu s dalšími dvěma rodiči, že se toho ujmeme sami,“ vzpomíná na své začátky v klubové práci Jiří Herian, nový předseda Českého svazu moderní gymnastiky.

„Moc jsme tenkrát netušili, do čeho jdeme, ale zato odhodlání bylo nezměrné. Start se tenkrát povedl naprosto skvěle a karlovarský oddíl se vydal na cestu neuvěřitelného rozvoje jak pro stránce organizační, tak zanedlouho rovněž sportovní,“ dodává Jiří Herian.

Karlovarské mezinárodní závody Carlsbad RG Cup, které pořádáte v KV Areně, patří od počátku mezi nejlepší v republice.

Udělali jsme si s nimi dobré jméno. Navíc postupně rostla výkonnost našich závodnic tak, že loni jsme odváželi medaile z každého závodu a naše seniorská dvojice vybojovala na mistrovství ČR třetí místo. Výsledků naší práce a angažovanosti si všimli ostatní napříč republikou a poslední roky jsem slýchal mnohá přání, že bych mohl své dovednosti uplatnit i na celorepublikové úrovni.

Zdá se, že volbou muže nemohla být změna v osobě předsedy výraznější, znamená to i změnu ve způsobu vedení svazu?

Přesně tak. Po změnách se již dlouho volalo a já chci ve své funkci zvrátit dlouhodobě neuspokojivý stav po stránce sportovní i organizační a českou moderní gymnastiku vrátit zpět na místo, které jí právem náleží.

Jaké to je být mezi samými ženami?

Předně nejsem v moderní gymnastice jediným mužem, ale je pravda, že na jejich spočítání by asi stačily prsty na dvou rukou. Převaha žen je samozřejmě naprostá, ale mně se s nimi pracuje dobře.

Do jaké míry stojí za Vaším zvolením dosavadní práce pro karlovarskou moderní gymnastiku?

Zcela zásadně. Za těch osm let, kdy jsem se podílel z pozice předsedy na budování dnešního TopGymu, jsem se důkladně seznámil s problematikou moderní gymnastiky a reálnými cestami k úspěchům, kterých jsme ve Varech sami dosáhli, a tím prokázal své kompetence a schopnosti. Právě to, co je za oněch osm let za mnou v moderní gymnastice vidět, bylo jednou z mých předností.

Vnímáte to jako ocenění dosažených úspěchů?

Nepochybně ten pocit zde zákonitě je, ale zůstávám nohama na zemi. Rozhodně si nemyslím, že jsem udělal něco až tak výjimečného nebo bych měl nějaké zvláštní nadání. Prostě jsem měl cíl a poctivě a vytrvale za ním šel. Podobné věci může zvládnout kdokoliv, stačí si věřit a mít odvahu.

Jak sladíte svou práci pro TopGym s novou rolí předsedy ČSMG?

Karlovarský oddíl díky trenérům a nastavenému systému skvěle šlape a rozhodně jej nebudu zanedbávat. Mnoho nápadů a projektů vymyšlených pro TopGym, například zkušenosti s nábory, propagací či pořádání závodů, hodlám zrealizovat na celostátní úrovni, takže spíše vidím synergické efekty.

S jakou koncepcí, či vizí se postu ujímáte?

Vize mají být velké a odvážné a proto mojí vizí je, aby se moderní gymnastika v Česku stala v dívčím a ženském světě stejně populárním sportem, jako je pro kluky a muže fotbal nebo hokej. Moderní gymnastika by se měla pro dívky stát více než sportem, měla by být jejich životní filozofií. Výsledkem by mělo být výrazné rozšíření členské základny, zvýšení popularity tohoto olympijského sportu a v konečném důsledku tolik chybějící úspěchy v reprezentaci.

Váš předvolební program se věnoval restartu české moderní gymnastiky. Proč?

Dlouhodobým problémem předchozích vedení svazu bylo soustředění se na pomyslný vrchol sportovní pyramidy, tedy pár nejlepších reprezentantek, a ani to výsledky nepřinášelo. Zcela logicky, protože se opomíjely základy, tedy členská základna a široké spektrum funkcí, které každý sport zajišťuje. Myslím tím radost z pohybu, sportovní výchovu a vůbec sport pro radost každé gymnastky, protože mistryně může být vždy jen jedna.

Jak se odráží specifická pozice moderní gymnastiky ve sportu co do vrcholu aktivní kariéry sportovce v práci s mládežnickou základnou?

Moderní gymnastika je v tomto velmi specifickým sportem. Dívky začínají mnohdy již ve čtyřech letech a seniorská kategorie začíná od 16 let. Světové mistryně jsou ve věku 18 až 20 let a závodnice starší 25 let jsou spíše zvláštním úkazem. Pracujeme tedy v podstatě výhradně s mládeží, oddíl je často pro děvčata druhá rodina, nezdráhal bych se říci, že někdy dokonce i první. Dobrá práce s dětmi, nejen po stránce sportovní, ale rovněž i psychologické a také sociální, je v případě moderní gymnastiky zcela zásadní.

Dají se postupy zvolené pro směřování TopGymu napasovat na domácí moderní gymnastiku obecně, případně do jaké míry?

Jsem přesvědčený, že z velké míry. Právě to, jak se podařilo za osm let pozdvihnout karlovarskou moderní gymnastiku, bych chtěl zopakovat s celým svazem. Je třeba nastavit dobře systém, zavést jasná pravidla, stanovit si správně všechny cíle a samozřejmě také dobře propagovat moderní gymnastiku.