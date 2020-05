Jak se závodí v obýváku. Moderní gymnastky se utkaly na internetu

„Závodu se účastnilo 192 moderních gymnastek z různých koutů Česka, dokonce se přidaly i dvě z Chorvatska. Tak velký zájem nás opravdu překvapil,“ uvedl Jiří Herian, předseda pořádající klubu, a popisuje, jak závody probíhají: „Každá závodnice si připravila zjednodušenou sestavu, kterou byla schopna odcvičit doma v pokoji, obýváku či třeba garáži. Natočená videa jsme zpracovali a zveřejnili ve facebookové skupině „Závody moderní gymnastiky“. Kromě hodnocení odborných rozhodčích mohou v této skupině návštěvníci „lajkovat“ závodnice, které se jim líbily, a budou tak navíc uděleny ceny veřejného hodnocení.“

Závod se setkal s nebývalým zájmem. „Během pouhých šesti dnů, kdy výkony hodnotili rozhodčí i veřejnost, se do facebookové skupiny aktivně přidalo přes 2 200 členů, které vlastně můžeme považovat za diváky. Závodnice obdržely více než 25 tisíc hlasů veřejnosti,“ informuje o průběhu závodu Jiří Herian. „Tyto internetové závody tak co do počtu závodnic a zejména diváckého zájmu dalece překonávají ty opravdové pořádané ve sportovních halách, a přibližují tak krásu moderní gymnastiky i mnoha lidem, kteří se do teď s ní neměli možnost seznámit,“ je s průběhem závodu spokojený jejich organizátor Jiří Herian.

Příště si gymnastky zacvičí venku

Hlasování veřejnosti skončilo v pondělí 4. května o půlnoci a v úterý večer proběhlo slavnostní vyhlášení formou videa zveřejněného ve facebookové skupině. Moderní gymnastky byly vyhodnoceny v celkem 25 věkových a výkonnostních kategorií a uděleny budou i zvláštní ceny. Nejmladší závodnici jsou teprve tři roky a nejstarší 27 let.

„Jsme opravdu potěšeni nejen velkým zájmem a hlavně pozitivními ohlasy, které nám chodí. Jsme hrdí, že i v nelehké době je možné vytvořit takový pozitivní projekt. Již jsme spustili další kolo závodů, které proběhne v květnu obdobným způsobem, ale závodnice budou tentokrát cvičit své sestavy venku, a především bude závod mezinárodní. Zájem zahraničních účastníků se ukázal již během prvních závodů, jelikož se informace o této unikátní akci po sociálních sítích dostala do celého světa,“ prozrazuje další plány Jiří Herian.

„Internetové závody nezapomněly ani na své sponzory,“ říká Jiří Herian. „V této době pokládáme za naši povinnost oplatit sponzorům jejich podporu, a proto v soutěžních videích jsou reklamy na jejich služby a produkty, abychom společně podpořili českou ekonomiku. A samozřejmě největší prostor je věnován propagaci Karlových Varů a celého regionu, ať se nám vrátí co nejdříve turisté. Jsme opravdu hrdí, že jako sportovci můžeme takto aspoň trochu podpořit oživení hospodářství,“ uzavírá Herian.