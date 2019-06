Moderní gymnastky čeká Carlsbad RG Cup, obhajují pět medailí

7. ročník mezinárodních závodů v moderní gymnastice proběhne za podpory města Karlovy Vary a Karlovarského kraje a pod záštitou hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové a primátorky Andrey Pfeffer Ferklové.

Kdy a kde: v sobotu 15. června 2019. KV Arena, velká hala Realistic Arena

Program: celodenní závodní a doprovodný program od 9.00 hodin do 19.00 hodin

Vstupné: dospělé vyjde na 80 korun, děti do 12 let včetně mají vstup zdarma, to samé platí pro ZTP/P a vozíčkáře – po předložení platného průkazu. Vstupenka je celodenní a umožňuje opakované opuštění a příchod dle zájmu diváka o jednotlivé body programu