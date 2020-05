Plavci se na evropský šampionát do Budapešti sjedou až za rok

Nový termín v úterý oznámila evropská federace LEN. Od pondělka mají plavci jasno také o tom, kdy budou mít mistrovství světa.

Japonská Fukuoka bude dějištěm ve druhé půlce května 2022. Roční odklad si vynutila termínová kolize s olympijskými hrami v Tokiu.



Maďarští pořadatelé ME zvažovali, že by šampionát zkusili připravit na druhou polovinu letošního srpna, až se uvolní vládní opatření kvůli šíření nemoci covid-19, ale tuto variantu museli brzy zamítnout. Momentálně v zemi platí zákaz konání akcí s více než 500 účastníky do poloviny srpna.

Maďarsko pandemie zasáhla méně než jiné země. K dnešku registrovalo 3065 případů nákazy a 363 mrtvých v souvislosti s koronavirovou infekcí.