ME v krátkém bazénu 2021 se posunulo z prosince na listopad

„Jsme rádi, že jsme dokázali rychle najít nový termín, a jsem si jistý, že závody v Kazani budou další kapitolou úspěšného příběhu evropských šampionátů v krátkém bazénu,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Ruské plavecké federace Vladimir Salnikov, čtyřnásobný olympijský šampion .

Mezi oběma vrcholnými akcemi v závěru příštího roku bude odstup šest týdnů. To si nepřál český reprezentační trenér Vlastimír Perna. „Kdyby mezi oběma akcemi byla pauza šest až sedm týdnů, tak by to bylo špatné,“ řekl ve čtvrtek v reakci na odložení MS.

Kdyby byly oba vrcholné závody blíže, bylo by pro plavce snadnější udržet se ve vrcholné formě. Osvědčilo se to v roce 2012, kdy se na konci listopadu uskutečnilo ME v krátkém bazénu se sedmi medailemi pro Česko a o tři týdny později následovalo MS v Istanbulu s bronzem znakařky Simony Kubové (tehdy Baumrtové).

Letos plavci nebudou mít žádný velký vrchol. Před mistrovstvím světa v krátkém bazénu byly na příští rok odloženy evropský šampionát i olympijské hry. Nejbližším velkým mezinárodním podnikem bude ME v plaveckých sportech, které by se mělo v Budapešti uskutečnit v květnu 2021.