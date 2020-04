První plavci včetně Micky a Seemanové trénovali v Podolí

Český rekordman na dlouhých tratích Micka byl na tom hůř, trénoval už od sedmé hodiny ranní. To bylo venku těsně nad bodem mrazu. „Když jsem přijel na bazén, tak tam bylo pět šest stupňů. Ze začátku byla velká zima. Když jsme začali plavat, tak to bylo celkem dobrý. Po osmé hodině začalo svítit slunko i na bazén, takže to pak bylo dobrý,“ řekl ČTK.

Jeho reprezentační kolegyně Seemanová začala s tréninkem o dvě hodiny později. Zima nebyla tak hrozná, jak se obávala. „Bylo pořád jenom deset stupňů, ale vlastně jsem to ani moc nepocítila. Ten první skok byl trošku nepříjemný, ale když pak člověk plaval, tak to bylo v pohodě,“ líčila. Bazén byl dnes vyhřátý na 24 stupňů, od čtvrtka by měl mít standardních 26 stupňů Celsia.

Barbora Seemanová

Běžné zázemí plaveckého stadionu je stejně jako u jiných venkovních sportovišť uzavřené, takže Micka i Seemanová přijeli rovnou oblečeni do plavek. Pro závodníky jsou ale připravené improvizované převlékací boxy ohraničené plachtami. Třeba Micka se ale po tréninku převlékal pod ručníkem, jak je zvyklý běžně.

Na jeho ranním tréninku byly obsazené jen tři dráhy, při druhém dvouhodinovém bloku už bylo plných všech osm. Někteří plavci řeší logistiku přípravy v Praze, například ubytování. „Zatím jedeme v takovém zkušebním režimu, bych to tak nazval. Až od příštího týdne to asi rozjedeme naplno, budeme trénovat víc hodin a bude víc sportovců,“ poznamenal Micka.

Z plavání po dlouhé době měl smíšené pocity. „Je to padesátka, takže hrozně dlouhý bazén. Člověk má pocit, že plave půl dne na druhou stranu a pak ještě půl dne zpátky. Jak mi byla zima, tak jsem měl sto chutí se na to vykašlat a vylézt. Pak se naštěstí člověk rozjel a byl to dobrej pocit. Člověk měl z toho radost, že je v té vodě a konečně může trénovat. Takže spíš bych řekl, že dobrý,“ svěřil se. Dvacetiletá Seemanová byla nadšenější. „Dnešní trénink byl super,“ pochvalovala si.

Micka bude trénovat brzy ráno i nadále. „Bude to výhoda v tom, že budu dřív doma, budu se moci věnovat přítelkyni, škole,“ řekl pětadvacetiletý plavec, který by se měl zhruba za měsíc stát otcem.