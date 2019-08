Mladí baseballisté mají na dosah semifinále ME, dvakrát vyhráli

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Martin Mužík v dresu Kotlářky | foto: , MAFRA

dnes 20:50

Čeští baseballisté mají na dosah postup do semifinále mistrovství Evropy do 23 let. Na šampionátu v Praze po středeční výhře 10:6 nad Chorvatskem porazil výběr trenéra Vladimíra Chlupa hladce 8:1 Ukrajinu.

Domácí tým dominoval na pálce a bodoval ve čtyřech ze sedmi směn. Homerun odpálili Jakub Kubica, Martin Zelenka a Marek Chlup a v ofenzivě se dařilo i ostatním. Martin Mužík zaznamenal tři odpaly ze čtyř startů, Filip Smola měl dokonce bilanci 3/3. „Ukazuje se, že v útoku patříme mezi nejlepší týmy na turnaji,“ řekl trenér Chlup. „Až na pátou směnu, kdy se náš nadhazovač (Šimon Blažek) dostal do malých problémů, jsme v obraně hráli zodpovědně,“ doplnil Kubica. V pátek čeští mladíci uzavřou boje ve skupině zápasem s obhájci bronzu Belgičany. S předstihem je jasné že, titul nezopakují Nizozemci, kteří v druhé skupině prohráli i druhý zápas a už jsou ze hry o postup do semifinále.