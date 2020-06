Jansta zůstává předsedou České unie sportu. Jednomyslně

Osmapadesátiletý právník Jansta neměl protikandidáta. V projevu delegátům se k aktuálnímu soudnímu procesu vrátil a ocenil, že minulý týden mohl přednést svůj pohled na věc. Když byl obviněn, chtěl z čela ČUS odstoupit, ale kolegové ho přesvědčili, aby pokračoval.

„Jsem rád, protože jsme dokázali spoustu věcí včetně zřízení Národní sportovní agentury, včetně navyšování peněz. Je důležité, že oba s Honzou (Boháčem) víme, že jsme nedělali nic, co by mělo poškodit český sport. Nechtěli jsme se obohatit, nechtěli jsme nikoho okrást,“ prohlásil. Vedle něj je mezi obžalovanými také generální sekretář ČUS Boháč a tato sportovní organizace jako právnická osoba.

Pro Janstu bylo jednoznačné zvolení příjemným překvapením. „Je to mandát, který je oceněním práce mé a mého týmu. Jsem až překvapený, jak je silný. Přiznám se, že jsem to opravdu nečekal. A není to fráze. Je to pro mě velká satisfakce,“ řekl.

V novém funkčním období do roku 2024 chce pokračovat v boji o navýšení státních prostředků na sport. „Naším cílem je minimálně 15 až 16 miliard, které teď má kultura. Ten cíl je oprávněný a myslím, že zřízením agentury je reálný,“ řekl. Peníze by podle něj měly putovat přímo do klubů a přímo do svazů, aby mohly organizovat a rozvíjet svá sportovní odvětví.

Jansta chce bojovat mimo jiné za zvýšení podpory kolektivních sportů, které na rozdíl od těch individuálních nemohou těžit z prostředků ministerstev školství, obrany a vnitra na rezortní sportovní centra. „U kolektivních sportů by měly jít peníze zřejmě na akademie, na centra pro mládež. Podpořit kluby, které hrají mezinárodní soutěže. Jde o diskuzi, jakým způsobem to udělat,“ poznamenal.

ČUS je největší střešní sportovní organizací v zemi. Sdružuje 75 sportovních svazů a má více než milion členů. Prostřednictvím sportovních servisních center poskytuje zejména administrativní podporu klubům a tělovýchovným jednotám.