Já a „obr čáp“? Jsem obyčejný kluk z Nymburka, říká Miroslav Jansta

, aktualizováno

Může to být další díl divadelní hry z prostředí českého sportu. Z odposlechů, které vznikly kvůli dotační kauze, už několik hlášek zlidovělo. U soudu to minulý týden nebylo jiné - také tam především fotbalový boss Miroslav Pelta perlil. „Je to Švejk českého fotbalu,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz další obžalovaný Miroslav Jansta, šéf České unie sportu.