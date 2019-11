Sudí udělali chybu, tvrdí poražený Petrášek. Verdikt přezkoumá komise

Duel arbitři Michal Popelák, Petr Balej a Ondřej Starý viděli na body 29:29, 29:28 a 29:28 pro dánského veterána z UFC.

„Teď v emocích si říkám, že je možná načase, abych se věnoval něčemu jinému,“ povídal Petrášek v sobotu. „Mrzí mě to, pochopil bych, kdyby se tohle stalo v zahraničí, ale tady jsem měl vyhrát. Co bych měl udělat víc, někoho pobodat? Možná to je tím, že jsem se všemi sudími kamarád. Zní to blbě, ale bojí se, že by to nevypadalo dobře, kdyby to dali mně. Nejen že mi nenadržují, ale ještě jsou na mě oškliví.“



I Christensen už plánoval tleskat českému protivníkovi, výsledek ve vyrovnaném duelu do 93 kilogramů ho taktéž překvapil. Při hodnocení ale přece jen našel důvody, proč si vítězství zaslouží.

„Poznám, když jsem zápas vyhrál, tady jsem neměl tušení,“ přitakal. „Ale nebezpečné údery jsem kontroloval, nijak mi neublížil, já ho naopak několikrát trefil zblízka. I dva pokusy o submisi pomohly.“



Získat si lásku fanoušků Ještě v kleci se Christensen rozladěným fanouškům v O2 areně omluvil. Vycítil, že výsledek všechny zklamal. V dalších duelech si je chce získat na svou stranu. Co ještě řekl? O publiku: „Chci Čechům ukázat, že přijíždím proto, abychom spolu zbořili střechu. My zápasníci jim musíme dávat vše, co máme. Musíme publikum respektovat, jinak nás bude nenávidět. Chci, aby nás milovalo, jedině tak Oktagon přivede lepší zápasníky. Já už fanoušky miluju.“ O atmosféře: „Stejná jako v UFC. Možná lepší. Když lidi tleskali Petráškovi, já si hlavně opakoval, ať se toho nebojím, mentální kouč mi zdůrazňoval, ať si jich nevšímám. Bylo to šílené. Kdo mohl čekat, že bude arena vyprodaná? Já ne, proto chci přijet znovu.“

Petrášek zároveň přiznal, že po dvou kolech záměrně povolil. Věřil, že už prohrát nemůže. „Ale to si nesmíte nikdy myslet!“ zpytoval pak svědomí.

Zvrátit výsledek zkusí u komise rozhodčích, v níž zasedají tři členové: Jan Voborník, Václav Přibyl a Pavel Touš. „Šance asi příliš velká není, děje se to v ojedinělých případech. Alespoň se o tom bude diskutovat. I když by to Milošovi nepřineslo tu radost z klece, alespoň bychom dosáhli administrativní opravy, mohlo by ho to nakopnout,“ doufá Petráškův trenér André Reinders.

Jeho svěřenec prohrál potřetí v řadě, předtím dvakrát padl s Američanem Jeremym Kimballem.

Christensen v sobotu uvedl, že by rád podepsal s Oktagonem novou smlouvu. Chce vyzvat Jana Gottvalda. Zmínil i Henriqueho da Silvu, s nímž prohrál při své premiéře v UFC v roce 2016.

40letý Dán pracuje na plný úvazek jako sociální pracovník s mladými kriminálníky, v UFC vyhrál jediný zápas ze čtyř.

