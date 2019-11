Lvi dožrali. Végh knokautoval Vémolu v prvním kole, Martínek zlomil Peštu

Šampionem Oktagonu v těžké váze zůstává v Česku a na Slovensku neporažený Michal Martínek. Vyzyvateli Viktoru Peštovi zlomil už v polovině prvního kola pěstí čelist a donutil soupeře vzdát. Zatímco vítěz s vervou oslavoval, poraženého odváželi do nemocnice. „Viktora moc respektuju. Je jedním z nejlepších zápasníků, co tu kdy byl, pro mě to je frajer,“ smekl Martínek.

Už zná i svého dalšího soupeře - Martina Budaje. S ním by se měl o titul utkat začátkem příštího roku na turnaji v Ostravě.

Knokaut, který rozhodl o vítězství Attily Végha nad Karlosem Vémolou:

Šokoval herec Jakub Štáfek. Při premiéře v MMA poslal do bezvědomí Petera Benka už po 69 vteřinách. Zpočátku mu pomohly tvrdé kopy, duel rozhodl pravý hák, po němž se Benko svalil k zemi



„Chtěl jsem, aby to bylo rychlý,“ řekl Štáfek. „Ale stálo to za to. Teď mě čeká odpočinek, jedeme s kamarádem do Afriky. Rwanda, Uganda, Kongo, Tanzánie, podíváme se na Kilimandžáro. Zápas mi totiž ubral hodně sil. Jestli jsem někdy říkal, že jsem si sáhl na dno, tak jsem kecal. Sáhl jsem si až teď. A jestli budu pokračovat? Minimálně pasivně ano, ale teď nevím, jestli nastoupím do zápasu.“

Obrovské zklamání prožil miláček publika Miloš Petrášek. S dánským Joachimem Christensenem, který nastoupil i do čtyř zápasů v UFC, prohrál na body 29:29, 29:28, 29:28. S rozhodnutím arbitrů ale vůbec nesouhlasil.

„Co bych měl udělat víc, někoho pobodat? Přijde mi, že jsem vyhrál. Hrozně mě to zklamalo, myslel jsem, že mám první dvě kola nabodovaná, i trenér (André Reinders) mi to říkal, tak jsem ve třetím kole povolil, byl jsem línej. Možná mi i uškodilo, že jsem se všemi sudími kamarád, že jim bylo blbý mi to dát.“

Christensen přiznal, že při vyhlášení vítěze už plánoval Petráškovi tleskat, rozhodnutí ho mírně zaskočilo: „Poznám, když zápas vyhraju. Teď jsem si to nemyslel.“ Divákům se dokonce omluvil.

Zklamaný Petrášek zase naznačil, že si rozmyslí, zda vůbec pokračovat v kariéře, prohrál totiž potřetí v řadě - předtím dvakrát s Američanem Jeremym Kimballem.

Zahraniční souboj ovládl nad Polákem Robertem Bryczekem brazilský zápasník Leonardo Buscape Silva. Bryczek v druhém kole už jen doufal, že vydrží co nejdéle, tak moc na něj Silva dorážel. Sice přečkal i třetí kolo, u rozhodčích ale neuspěl.

Rychle skončil souboj mezi Slovákem Gáborem Borárosem a brazilským Kaikem Britem. Boráros se pokusil o strh k zemi, jenže si u toho poranil koleno a zápas tak pro něj smolně předčasně skončil.