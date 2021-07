Po olympiádě v Pekingu to pravděpodobně nastane. Březina poodhalil své plány

Zůstává neotřesitelnou českou jedničkou, takže se v Kalifornii chystá na osmnáctou závodní sezonu. Ta bude zřejmě poslední. „Po olympiádě to pravděpodobně nastane. Jsem si docela jistý, že pak už mě neuvidíte na závodním ledu,“ řekl v rozhovoru pro časopis International Figure Skating. „Nepřemýšlím ani o mistrovství světa 2022. Abych byl upřímný, tak ani nevím, kde se koná,“ poznamenal směrem k poolympijskému šampionátu, který bude hostit francouzské Montpellier.

Definitivně se rozhodne podle toho, jak dopadne únorová olympijská soutěž. „Uvidím, jak se budu cítit, jak zabruslím na olympiádě. A když to půjde dobře a všechno bude tak, jak chci, potom možná budu chtít skončit a nečekat další měsíc,“ přemítal. Cítí, jak se jeho tělo postupně opotřebovává. „Každý den mám pocit, že potřebuju delší pauzu, abych ze sebe mohl dostat maximum,“ svěřil se.

Jako třicátník je v mužském závodním poli výjimkou. Musí čelit náporu mladíků, kteří zařazují spoustu různých čtverných skoků. Toho nejlepšího, trojnásobného mistra světa Nathana Chena, má ve své tréninkové skupině. Vyprávěl mu, jak závodil s hvězdami jako Jevgenij Pljuščenko, Stéphane Lambiel nebo Brian Joubert. „Dalo mu to perspektivu, jak dlouho už tohle dělám,“ poznamenal.

Březina rozhodně nemůže trénovat jako jeho dvaadvacetiletý parťák. „Kdybych trénoval jako on, tak už bych v mém věku rozhodně nebruslil. Musím to upravovat. Nesmím to přehánět, hlavně pokud jde o množství skoků nebo opakování programů. Nathan jezdí dvě volné jízdy v jednom tréninku, to už nemůžu,“ popisoval bronzový medailista z ME 2013.

Přestal počítat, kolik má za sebou závodních sezon. „Někdy zapomínám na to, jak dlouho už závodím. Moje první juniorské mistrovství světa bylo v roce 2007 a první mistrovství Evropy v roce 2008. Od té doby jsem vynechal jedno mistrovství světa a žádné mistrovství Evropy. Z deseti světových šampionátů jsem jen třikrát byl mimo elitní desítku - v Šanghaji 2015, Helsinkách 2017 a letos ve Stockholmu. Tohle beru jako to nejcennější v kariéře. Není tolik lidí, kteří mohou říct, že skončili v top 10 na tolika mistrovstvích světa,“ shrnul své výsledky.

U trenéra Rafaela Arutjunjana v Irvine nedaleko Los Angeles, kam přišel před pěti lety, našel dobré zázemí. Pomáhá mu s vedením mladých závodníků. „Jsem vlastně takový jeho asistent,“ poznamenal. Sám pracoval na skokanské technice americké reprezentantky ve sportovních dvojicích Alexy Knierimové. „Nejdřív pracovala s Rafaelem, ale myslím, že chtěla někoho, kdo jí může věci ukázat na ledě, protože věci chápe lépe, když je vidí. Takže Rafael usoudil, že by měla začít pracovat se mnou,“ vyprávěl Březina.

Brněnský rodák žije v Kalifornii s manželkou Danielle a dcerou Nayou Rose, která se narodila loni v únoru. Kvůli koronaviru je odloučen od české části rodiny. Se sestrou Eliškou a otcem a sestřiným trenérem Rudolfem se po více než roce potkal letos na MS ve Stockholmu. Jeho dceru čeští prarodiče ještě neviděli.

„Vždycky, když si voláme, vidí ji na kameře, ale je to srdcervoucí, protože propásli všechno od lezení po chození. Sledují, jak roste, ale není to stejné, jako kdyby ji chovali a hráli si s ní,“ posteskl si. Není si jistý, že se do Česka s rodinou dostane alespoň letos v létě. Cestování ze zámoří do Evropy totiž zůstává omezené.