Knedla a Nabojčenko překonali v rozplavbách rekordy, Seemanová měla druhý čas

Miroslav Knedla a Daryna Nabojčenko překonali v dnešních rozplavbách na ME v krátkém bazénu v Rumunsku české rekordy. Knedla uspěl v polohovém závodě na 100 metrů, Nabojčenko se blýskla na 50 metrů motýlek. Oběma to přineslo postup ze sedmého místa do semifinále. Kraulařka Barbora Seemanová úspěšně zahájila cestu za obhajobou stříbra na dvoustovce, v rozplavbě měla druhý čas.