Rodačka z Kyjeva českou rekordmankou. Zprávy o válce nečte, sní o olympiádě

Oblékne tak kolekci s českou vlajkou, což už jí přijde přirozené, jelikož žije, studuje i plave v Ústí nad Labem.

„Považuju se spíš za Češku, byla jsem tu v pubertě, na střední škole, teď jsem i v prvním ročníku na vysoké. Kolem sebe mám samé Čechy, mezi přáteli ani nemám moc Ukrajinců nebo rusky mluvících lidí,“ vypráví Nabojčenko a prozrazuje, že její rodiče před deseti lety přicestovali do Česka za prací. „Jsem hrdá na to, že jsem Ukrajinka, to ano, ale zároveň jsem pyšná, že můžu reprezentovat Českou republiku.“

Tuzemské občanství obdržela v roce 2018, jakožto sportovní naděje ve zrychleném procesu. Letos na podzim na trati 50 metrů motýlek hned dvakrát překonala český rekord.

Česká plavkyně Daryna Nabojčenko (v popředí)

Na začátku listopadu ho v Brně stlačila na 25,91 vteřiny, v evropském pořadí sezony jí v této disciplíně patří dělené deváté místo.

„Mamka mi řekla, že jsem dokázala něco, co si ona vždycky přála,“ popisuje s úsměvem Nabojčenko.

Do skotačení v bazénu se ponořila právě po vzoru rodičů v šesti letech, pokračovala i po přestěhování do Česka. Zlom v kariéře přišel v době, kdy bazény i další sportoviště uzavřela pandemie koronaviru.

„Asi rok jsem neplavala, měla jsem v plánu i skončit,“ ohlíží se. „Ještě před rokem jsem si nedokázala představit, že budu vůbec plavat, natož takhle.“

K pokračování ji přesvědčilo spojení s trenérem Janem Kreníkem, jemuž vděčí i za strmý růst výkonnosti. „Nejdřív jsem se spolupráce bála, slyšela jsem, že je to s ním hodně těžké. Ale dopadlo to dobře, chce se mi chodit na tréninky a zlepšovat se.“

Sám Kreník při dotazu na nadějnou svěřenkyni napůl žertem prohodil: „Na začátku jsme hlavně řešili, aby Darča dokázala složit maturitu. Já tomu nevěřil, věřil jsem tomu míň, než že dokáže překonat český rekord.“

Nicméně úkol zvládla a při sportovním snažení si počíná natolik dobře, že už přemítá i nad účastí na olympijských hrách.

„Určitě by to bylo fajn, ale nebudu říkat, že je to teď nějaký cíl,“ zdůrazňuje. „Nemyslím si, že na to ještě stoprocentně mám. Nemůžete mít všechno hned. Takže třeba na příští olympiádu by to mohlo vyjít,“ zamýšlí se spíš nad sportovním svátkem v Los Angeles 2028.

Zatím si cení třeba toho, jak zapadla do českého národního týmu. Na středeční tiskové konferenci před evropským šampionátem v krátkém bazénu seděla vedle olympioničky z Tokia Kristýny Horské a obě se co chvíli něčemu zasmály.

„Daryna hodně překvapila,“ chválí Horská. „Je znát, že ji plavání baví, je z ní cítit nadšení a pozitivní přístup, na všechno se těší. Vnímala jsem to podobně, když jsem byla ještě na začátku kariéry a nevěděla, do čeho jdu.“

Že si Nabojčenko nových přátelství i poznatků upřímně váží, poznáte na první dobrou.

Snad jen při nadhození tématu, které se v souvislosti s její rodnou zemí objevuje v posledním roce a půl, zvážní. „Pro mě i celou rodinu byl docela šok, když se to stalo, ale třeba můj taťka to očekával a hned potom svoji rodinu přivezl do Česka,“ vrací se k zákeřnému ruskému útoku.

„Zprávy moc nečtu, je to pro mě trošku stresující téma. Chci být víc v klidu, hlavně když se soustředím na závody. Jsem vděčná, že je moje rodina tady v Česku, všichni jsou v bezpečí.“

Talentovaná plavkyně se tak může koncentrovat na svou premiérovou vrcholnou akci, příští týden v rumunské Otopeni poplave na ME v krátkém bazénu padesátku motýlkem a kraulem a štafety.

„Účast pro mě bude obrovskou zkušeností, podívám se na lepší plavce a zazávodím si s nimi. Bude to pro mě první krůček k něčemu většímu,“ těší se.