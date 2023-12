Plavec Knedla po skvělé premiéře mezi muži: Olympiádu mám v hlavě nonstop

Osmnáctiletý student Gymnázia TGM postoupil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v rumunské Otopeni do finále ve všech čtyřech disciplínách, ve kterých startoval. V individuálních závodech výrazně posunul svoje maxima.

„Překvapil jsem sebe, trenéra i ostatní. V přípravě jsem onemocněl, dva týdny jsem bral antibiotika, nemohl jsem trénovat. Říkali jsme si s trenérem, že by bylo super, kdybych se dostal do semifinále. Nečekali jsme, že se mi bude tak dařit,“ lebedil si Knedla po úspěšné premiéře mezi dospělými plavci.

Člověka napadá, jak byste skončil, kdyby jste byl před šampionátem zdravý?

Těžko říct. Fakt nevím. Ale nemůžu být více nadšený.

Fakta Miroslav Knedla na ME v krátkém bazénu 50 m znak *** 6. místo

100 m polohovka *** 7. místo

100 m znak 8. místo

smíšená štafeta 4x50 m*** 7. místo *** Vylepšil český rekord

Mohlo by to jednou cinknout?

Doufám, že ano. Na padesátce znak mi k medaili chybělo 12 setin, což není málo, ale ani daleko. V krátkém bazénu jde o vyvlnění, ale jak jsem byl nemocný, nemohl jsem ho trénovat. Měl jsem na víc. Až na neděli plaveme dvoufázově každý den. Výpadek je pak znát. Přitom jsem byl předtím dva roky zdravý. Naposledy jsem měl v létě 2021 zlomenou vřetenní kost.

Pochválil vás trenér Kasálek?

Oba jsme byli z výsledků fakt nadšení. V každé disciplíně jsem si o dost zlepšil osobák. Na stovce znak skoro o vteřinu, na polohovce o více než vteřinu a na padesátce znak o 65 setin.

Je to velké povzbuzení do nadcházející olympijské sezony?

Ta bude dlouhá. Ještě musím zvládnout maturitu. Ale získal jsem velkou motivaci se dál zlepšovat. Přitom v krátkém bazénu nejsem tak dobrý jako v dlouhém, kde bude v únoru mistrovství světa v Kataru. Pokud půjde všechno podle plánu, mohlo by to být ještě lepší.

Na co si v Dauhá troufáte?

Když jsem se díval na výsledky z loňského šampionátu v japonské Fukuoce, mohlo by to na padesátce klapnout na semifinále, možná i na finále. Na stovce se uvidí.

Co soupeři, registrují vás více? Získáváte si v bazénu jejich respekt?

Snažím se na těchto akcích navazovat kontakt se špičkovými plavci. Zjistit, co je nového. Je pro mě pocta, když si můžu promluvit s mistrem Evropy. Vnímám, že se mnou začínají počítat.

Za šest dnů jste v Rumunsku absolvoval jedenáct závodů. Byl to zápřah?

Jsem na to zvyklý z juniorských šampionátů. Počítal jsem, že jeden den si zaplavu semifinále a pak budu mít volno. Nakonec se to vyvrbilo tak, že jsem závodil každý den. Bylo to náročné.

Teď si během svátků na chvilku orazíte?

Od čtvrtka do neděle mě ještě čeká český šampionát. Bude to moje definitivně poslední juniorská akce. Nebudu muset plavat maxima, ani ve vedlejších disciplínách bych se neměl bát o vítězství. V seniorských kategoriích to bude rychlejší. Potom mě čeká lyžák, na který se moc těším. Dlouho jsem nebyl na horách. Užiju si klasický studentský život, na který nemívám čas. Bohužel pak nestihnu maturitní ples, protože na začátku ledna odlétáme na soustředění na tři týdny do Thajska.

Už myslíte na olympiádu?

Ještě je daleko, ale mám ji v hlavě nonstop.

Zkusíte se kromě stovky znak kvalifikovat do Paříže ještě na krátkou polohovku?

Musel bych se zlepšit o dvě vteřiny, což je šílené. Mám hodně rezerv v prsovém úseku, a když natrénuji výdrž, šance je. Ale malá. Hlavně se budeme soustředit na znakařskou stovku.