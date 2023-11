Rozhodčí utnuli oslavu. Judistka Zachová na ME nešťastně končí v prvním kole

Hned úvodní zápas na ME v Montpellier prohrála i druhá česká zástupkyně v kategorii do 63 kilogramů Věra Zemanová. Neuspěli ani Adam Kopecký a Jan Svoboda v kategorii do 81 kilogramů.

Třiadvacetiletá Zachová v duelu se srbskou vrstevnicí nastupovala do „zlatého skóre“ se dvěma tresty. Po třiadvaceti sekundách nastavení ale dostala soupeřku na zem a páčením ji udolala. Slavila vítězství na ipon, jenže pak rozhodčí akci přezkoumali a zjistili, že se opřela o hlavu, což je zakázané. Judistky si zavolali zpět, Zachovou diskvalifikovali a Obradovičovou vyhlásili jako vítězku.

Zemanová dlouho vzdorovala bronzové medailistce z loňského mistrovství světa Barbaře Timové. S portugalskou reprezentantkou se prala přes osm minut, než v páté minutě prodloužení dostala třetí trest a vypadla.

Do prodloužení dotáhl také Kopecký duel s vicemistrem Evropy z roku 2017 Dominicem Resselem. V nastaveném čase měl více sil člen bronzového německého družstva z předloňských olympijských her v Tokiu. Prvnímu útoku v boji na zemi se Kopecký ještě ubránil, ale další Resselův atak v první minutě nastavení už neustál, třicetiletý Němec získal wazari a postoupil.

Svoboda nestačil na předloňského mistra Evropy Vedata Albayraka z Turecka. Ve druhé minutě zápasu prohrál na ipon.

Česká výprava na ME stále čeká na první výhru. Pokusí se o ni v neděli David Klammert v kategorii do 90 kilogramů a především dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek mezi judisty nad 100 kilogramů.