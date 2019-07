Vodní slalomářka Fišerová triumfovala na ME nadějí na kajaku

ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši Muži do 23 let:

C1: 1. Gestin (Fr.) 93,81 (0 tr. sekund), ...4. Chaloupka -0,25 (0), 7. Heger (oba ČR) -4,91 (0). Ženy do 23 let:

K1: 1. Fišerová 99,17 (0), ...4. A. Hilgertová -4,28 (4), 10. Satková (všechny ČR) -14,51 (6). Junioři:

C1: 1. Senechault (Fr.) 97,75 (0), 2. Kratochvíl -4,79 (0), 3. Král -6,57 (2), ...v semifinále 17. K. Lhota (všichni ČR). Juniorky:

K1: 1. Beková 105,84 (2), 2. Galušková -1,59 (2), ...4. Nesnídalová (všechny ČR) -2,11 (2).