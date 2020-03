Překvapilo mě, že nás nechali boxovat, přiznala Schmoranzová

Velká Británie teprve chystá větší opatření proti šíření koronaviru, takže šestice českých boxerů v Londýně žádná výrazná omezením života nepociťuje. „Nepřijde nám, že by se něco dělo. Nevnímáme to. Spíše řešíme, co je v Čechách,“ uvedla dvaatřicetiletá boxerka.

I Britové ale už sáhli k opatřením. „Do neděle byli v aréně diváci, večer ale přišlo nařízení, že dál to bude bez diváků. Jinak se tady nic neřeší. Žádná omezení, žádné roušky,“ řekla.

České občany čeká po návratu ze zahraničí dvoutýdenní karanténa, na kterou už se připravuje i Schmoranzová. „Už jsme řešili, kde budu. K rodičům nepůjdu, přítel bude asi spát u kamaráda a já budu sama doma. Uvidíme, jak se to vyvine. Vracíme se až pětadvacátého. Uvidíme, jak to bude v Čechách pokračovat,“ uvedla.

Pro Schmoranzovou už kvalifikační turnaj skončil. V neděli prohrála s Ani Hovsepjanovou z Arménie. Po druhém počítání ve 3. kole rozhodčí zápas předčasně ukončil.

„Necítila jsem, že by měla extra úder. Můj problém ale byl, že jsem nechávala hlavu nahoře a oni si to dost hlídají. Po úderech mě hned počítali,“ litovala česká reprezentantka.

„Jsem zklamaná sama ze sebe, že se mi to nepovedlo, jak bych si představovala,“ přiznala Schmoranzová, která by měla mít druhou šanci zabojovat o start v Tokiu na květnovém kvalifikačním turnaji v Paříži. „Počítám s tím, ale neví se, zda bude, nebo ne,“ řekla.

V příštích dnech se Schmoranzová bude zdržovat jen na hotelu a v aréně. „Jsme na hotelu s dalšími sportovci. Potkáváme se na jídle. Budeme chodit i do haly. Jsme v olympijské vesnici, budeme tady. Nikam dále nepůjdeme,“ řekla Schmoranzová.