V Londýně půjde boxerům o účast v Tokiu. Do boje jde i šest Čechů

Nominace českých boxerů Muži: Kevin Godla (váhová kategorie do 57 kg), Pavel Polakovič (do 69 kg), Miloš Bartl (do 75 kg), Karel Hořejšek (do 81 kg).

Ženy: Lenka Bernardová (do 57 kg), Martina Schmoranzová (do 69 kg).