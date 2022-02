Marpo v boxu: Vémola se vymlouvat snad nebude. Hudbu v Česku chci zbrzdit

Má v sobě kromě zpěváka i thajboxera, sportu se v minulosti dlouho věnoval a už v roce 2018 se objevil před zaplněnou O2 arenou ve sledovaném mači.

Marpo tehdy bojoval pod organizací XFN se slovenským zpěvákem Patrikem Vrbovským, který si říká Rytmus. Porazil ho po šesti kolech na body.

Marpo a box Kdy a s kým se utká? 21. května s 36letým Karlosem Vémolou (bilance v MMA 31-6) pod Oktagonem. 17. prosince s 42letým Iljou Škondričem pod RFA. Škondrič má oficiální bilanci v MMA 13-12, ovšem zápasil ještě v dobách, kdy o MMA nikdo nevěděl. Na Slovensku jej považují za otce MMA.

V letošním roce by měl 37letý Petřina nasadit rukavice znovu. V obou případech jde o box v Praze.

„Strašně mě to baví, chci se tomu věnovat víc. Ve Spojených státech rozjíždím nějakou hudbu, ale tady v Česku chci zabrzdit a odpočinout si od ní,“ řekl Marpo ve středu pro iDNES.cz.

Proč si chcete odpočinout od hudby?

Protože ji tady dělám dvacet let a jsem z toho trochu unavený. Covid tomu rozhodně nepomohl. Dostal jsem nabídku na box a neodmítl. Řekl jsem si, proč ne. Ovšem jedno mi přijde vtipné.

A co?

Trochu jsem přeskočil nějaké úrovně. Nemám za sebou zase tolik zápasů a zkušeností, přesto se u mě smazaly veškeré váhové kategorie. Když jsem viděl Ilju, byl sakra velký! Ale strach z něj nemám, to ne, nevadí mi dostávat rány.

Necítíte se zvláštně s mikinou RFA, když v květnu budete zápasit pod konkurenčním Oktagonem?

Podívejte, mě žádná organizace nevychovala. Když dodržuju smlouvy, myslím, že si můžu dělat, co chci. Nejsem ničí bojovník upsaný na dvacet zápasů. Jsem svobodný člověk, hlavně muzikant, a box dělám pro zábavu. Za tohle mě nikdo soudit nemůže.

Zpěvák Marpo bude boxovat 17.12. v Praze se Slovákem Iljou Škondričem pod hlavičkou nové organizace RFA (Real Fight Arena). Mezi nimi je promotér Boris Marhanský.

Oktagon o zápase v RFA ví?

Můj manažer o tom s nimi mluvil v minulosti, tehdy to nakonec ještě nevyšlo. Teď se to moc dojednat nedalo, když je Ondra pryč (majitel Oktagonu Novotný momentálně v Dominikánské republice moderuje televizní soutěž Survivor). Věřím, že to pochopí. Oktagon je skvělá organizace, promo umí skvěle. Zároveň je dobře, že vzniká nová. Vždycky je dobré mít konkurenci. Ať to ti lidé berou, nebo ne, posouvá je dál.

Můžete srovnat dosavadní zkušenosti s Oktagonem a RFA? Mezi oběma subjekty panuje napětí.

Oktagon má něco za sebou a opravdu se mi líbí, jaká dělají videa a vizuální stránku. Je to hezké a baví mě to. Jsem rád, že zápas s Vémolou dělá Oktagon, protože chvíli vypadalo, že by to dělal někdo jiný. Že nějaký čas nebyl zájem, Karlos se cukal, ale to jsem jen slyšel. Jedna bába povídala... Na RFA jsem zvědavý. Jen vím, že konkurence sportu brutálně pomáhá.

Box s Vémolou už neprovázejí žádné komplikace? Vyjádřil jste se, že zatím nepodepsal smlouvu a že čekáte, co vlastně bude.

Myslím, že to vypadá dobře, vše běží a Karlos je zdravý. Kdyby prohrál, snad se nebude vymlouvat. Já zápasit budu na sto procent. Pokud Karlos vypadne kvůli zranění, dostanu náhradníka. Chci to, dva roky na to dřu, je to únavné.

Kdo by Vémolu nahradil?

Ty brďo, nevím. Někdo mluvil o Gáborovi (slovenský MMA zápasník Boráros, skóre 18-10, v prosinci se v boxu utkal s Rytmusem). S Vémolou jsou si docela podobní.

Vémola každopádně reagoval, že s boxem počítá.

Za to jsem rád. Fakt by mě mrzelo, kdyby odstoupil. Pořád věřím, že plácnutí mezi chlapama by mělo platit. Pro mě je to životní zápas. Připravuju se pořádně. Karlos vždycky rozloží soupeře tím, co říká, ale já mám tohle u pr... Rval jsem se celý život, na rány jsem zvyklý. Jsem bojovník a těším se.

Bude výhoda, že Vémola i Škondrič jsou spíše přeborníci na boj na zemi?

To je otázka, která mě ani nenapadla. Já se připravuju s MMA zápasníky a jsem připravený na klinče, myslím, že mi docela fungují. Každý z nich bude mít něco, Ilja sbírá zkušenosti s boxem delší dobu, hodně lapuje a má vychytaný pohyb ramen i úderů a umí uhýbat. To pro mě může být velká nevýhoda.

Čím vás může zaskočit Vémola?

(ve vtipu) Technickým boxem, ale to fakt nečekám, to byl fór.

Chcete v bojových sportech pokračovat i příští rok?

Asi nechci chodit vyloženě s hvězdami šoubyznysu ani profíky typu Vasila Ducára. Vždyť je snad padesátý na světě, to by nemělo cenu, akorát bych udělal ostudu. Ale pokračovat bych chtěl, když bude tenhle rok vítězný. A pokud bude sloužit zdraví. Nechával jsem si dělat magnetickou rezonanci a mám tam nějaké výhřezy ploténky.