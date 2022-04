Vémola před boxerskou show: Marpo má jen kecy. Ženit se chci jako šampion

„Chci ukázat všem hejtrům i všem mladým klukům, kteří mi fandí, že když si něco dáte do hlavy, tak to dokážete,“ říká Vémola v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dlouho očekávaný střet do 84 kilogramů mezi šestatřicetiletým Vémolou a o půl roku starším raperem Marpem pod organizací Oktagon MMA se koná přesně za tři týdny.

A „Terminátor“ chce splnit to, co slíbil: K.O. v prvním kole.

Jenže box není vaše nejsilnější disciplína, s čím do ringu půjdete?

Věřím, že tvrdá dřina porazí talent. Nejsem ten nejtechničtější zápasník, ale takovou vůli a chtíč po vítězství, jako mám já, jen tak někdo nemá. Nebude to nejkrásnější box na světě, na boxera si nehraju. Ale chci všem předvést, že i věci, o kterých lidi tvrdí, že neumíte, tak zvládnete. Musíte ale tvrdě makat. Vítězství si vydřu. Jsem přesvědčený o tom, že to bude můj první životní knockout.

Marpo o vás řekl: „Z Karlose Muhammad Ali asi nebude. Myslím, že bude dávat plaváky.“ Tedy údery připomínající plavce.

Ať si říká cokoli, mě tím neurazí. Ať si dá bacha, abych ho jedním tím plavákem netrefil. Pak pozná, co to je opravdová vémolice. Říká, že je na mě připravený. To říkali všichni: Vím, že mě chceš hodit, jsem připravený na tvůj takedown... A jak to dopadlo? Každýho jsem hodil hlavou dolů, nebyl schopný mě zastavit. Já na rozdíl od Marpa jsem byl v profesionálním ringu zhruba padesátkrát. Vidím na něm, jak je nervózní, roztěkaný.

Co tím myslíte?

Říká mi: Když prohraješ se mnou, nic to neznamená. Jsem jenom zpěvák. Co je to za kecy? Chápu, že je to raper, muž slova, ale tohle? Vidím, že není v pohodě, na tlak není zvyklý. Dřív dělal box jen jako hobby, nemůže ho bavit být každý den bitý do hlavy, na to si člověk nezvykne. Je zničený z toho, co se mu teď děje. A po zápase bude zničený ještě víc. Ať se připraví na dlouhou a drsnou noc.

Bude to pro vás zápas po dlouhé době, po zranění, před tisícovkami lidí, nebudete nervózní?

Zdravě nervózní budu. Už jen z respektu k fanouškům, k vyprodané O2 areně. O to víc si pak užiju vítězství a pocit, až budu držet pás nad hlavou. Teď před zápasem mám víc povinností, snažím se komunikovat s fanoušky na sítích, taky spolupracuju s aplikací Rull, která nabízí sběratelské NFT (nezaměnitelný token) edice. Na technické novinky jsem nikdy moc nebyl, ale v Americe je to hodně populární. Můžeme se tím přiblížit fanouškům. Jsem rád, že MMA je u toho jako jeden z prvních sportů v Česku.

Jen 14 dní po souboji s Marpem vás čeká zápas v Oktagonu v Německu. Přeci jen, není to příliš velké sousto?

To dělám vždycky. Naposledy před zraněním jsme měl během třech měsíců tři zápasy: Robertson, Baba Jaga, Lohoré. Rád jsem aktivní, makám do plných.

Máte už vyhlédnutého dalšího soupeře? Bude odveta s Attilou Véghem?

Teď mě zajímá jen zápas s Marpem. Až ho porazím, tak řeknu, co bude dál. Nejsem Marpo, který si už domlouvá duel s Iljou Škondričem.

Čím si pak uděláte radost? Nekoupíte si domů další nové zvíře?

Určitě, to bych nebyl já, abych si nepořídil nové zvířátko. Ale víc nebudu prozrazovat, protože bych se ještě před zápasem pohádal doma s Lelou. Radši se s ní budu hádat, až potom, co si ho domu přinesu (usmívá se).

A na konci července vás čeká svatba, že?

Nejdřív musím vyhrát tři zápasy. Řekl jsem, že se chci ženit jako šampion! To zatím nejsem. Hlavně postupně: napřed Marpo, pak Německo, zápas na Štvanici a svatba. Všechno musí mít řád a smysl.