Vémola dře na jihu, aby srazil Marpa. Brzdím ho, aby se nepřetáhl, říká kouč

Jeho svěřenec má za sebou nejtěžší část hodinové dřiny a nahlas po ní oddychuje, zatímco si vodou rosí hlavu. Na jihu Čech se na svůj velký návrat chystá jeden z nejznámějších českých bojovníků Karlos „Terminátor“ Vémola.

Slavný zápasník se zotavuje po zranění ruky a vše směřuje ke květnovému zápasu, kdy v pražské O2 areně vyzve rapera Marpa. Na trénink třikrát týdně vyráží i do Českých Budějovic.

Ptáte se, proč zrovna do jihočeského krajského města? Terminátor našel spojení už před mnoha lety.

„Byl jsem v Londýně a měl jsem utržený vnější loketní vaz. Skoro nikde na světě to neoperovali a v Británii jsem nemohl sehnat nikoho, kdo by mi to udělal. Nejlepší místní doktoři mi řekli, že to mohou zkusit, ale to člověk slyšet nechce, když mu jde o kariéru,“ začíná vyprávět, zatímco dokončuje trénink protahovacími cviky.

„Zmínili se, že znají jednoho doktora v Belgii a jednoho v Čechách, kteří podobné věci operují. V Česku je to prý Zdeněk Vodička. Tak jsem ho oslovil přes kamaráda Petra Vampolu a pan Vodička mi to tenkrát moc dobře zoperoval. Je to velký frajer, nejlepší loktař u nás,“ oceňuje.

A tak se 36letý Vémola obrátil na budějovického ortopeda i při dalším vážném zranění, kdy si loni utrhl triceps. Nyní má šlachu na ruce staženou dvaceti stehy. „Když to dělali doktoři Zdeněk Vodička s Radkem Kebrlem, tak to nemohl dělat nikdo lepší,“ zdůrazňuje.

I následná rehabilitace a trénink se tak z části odehrává na jihu Čech. „Tentokrát jsem si dal říct a vyslyšel rady lékařů, abych trénoval pod kontrolou. Pan Vodička mi domluvil trenéry, kteří se o mě budou starat. Dorazil i na první trénink, rozdal jim úkoly a společně teď pracujeme,“ popisuje.

Do Budějovic jezdí už několik týdnů. „Málokdo by cestoval vlastně na pětihodinový trénink. Dvě hodiny cesta sem, hodina trénink, dvě hodiny cesta zpět. Ale já pro návrat udělám maximum a tohle je pro mě nejlepší,“ má jasno.

Lékaři jsou spokojení, jak se Vémolovi ruka hojí. „Doktor Vodička po magnetické rezonanci říkal, že ze 75 procent je to zhojené, což je dobrá zpráva. Posouváme cviky a aktivujeme svaly, aby celá ruka pracovala tak, jak má,“ ujišťuje kondiční trenér Tomáš Cibulka.

Pro známého MMA bojovníka nemá kouč žádné úlevy. „Musí se k němu přistupovat speciálně, má nezvyklé zranění. Ale nebojím se na něj zvýšit hlas, naopak. Je na to zvyklý,“ přidává s úsměvem.

Bývalý kondiční trenér budějovických hokejistů si váží šance připravovat českou sportovní osobnost. „Je to super. Moc mě těší, že mi takový sportovec dal důvěru. Málokdo si ale uvědomuje, že je to i velká zodpovědnost,“ nastiňuje.

Cibulka trénink s Vémolou občas proloží vtipem, jinak se ale naplno věnují cvičení. „Karlos je poctivý. Naopak ho musíte brzdit, aby se nepřetáhl. To platí teď po jeho zranění obzvlášť. Snažíme se s dalším fyzioterapeutem Honzou Csókou o něj postarat, jak to nejlépe jde,“ doplňuje.

Tomáš Cibulka

Každodenní třífázový trénink má Vémola doplněný o speciální cviky na svou zraněnou levačku. A vše směřuje ke květnovému zápasu. „Když se nevrátím v květnu, tak už se nevrátím nikdy. Takže se v květnu zkrátka vrátím. To je hotová věc,“ potvrzuje.

Jinak se Vémola dostane na jih Čech jen výjimečně. „Dělal jsem tu před lety pár seminářů. Spolupracuji tady spíš s vojáky, hasiči, policisty než s bojovníky,“ objasňuje.