Horáčková se překonala, vylepšila český lukostřelecký rekord

„Myslím, že je u mě ještě potenciál pro zlepšení. Neměla jsem pocit, že bych ze sebe vydala všechno. Navíc to byl pro mě v uvozovkách spíše doplňkový závod,“ uvedla Horáčková v tiskové zprávě.

„Věřím, že můžu ještě přitlačit a nějaký bodíček přidat a možná i těch pět. To už je o hlavě, protože vím, že fyzicky i střelecky na to mám, ale je potřeba se opravdu co nejlépe naladit v hlavě,“ dodala šestadvacetiletá lukostřelkyně, která v pátek vyhrála akademické mistrovství republiky.

O příštím víkendu ji čeká turnaj World Indoor Series ve francouzském Nimes a pak finále této série v Las Vegas. „Potom už se budu chystat na soustředění do Jižní Afriky, kde začneme v teple střílet ze 70 metrů a už se začneme připravovat na olympiádu,“ uvedla Horáčková.