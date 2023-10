Tebe trénuje mistryně světa? Horáčková připravuje na OH sebe i další generaci

Před začátkem letošní sezony využila nabídku vstoupit do menšího francouzského klubu a střílet s ním francouzskou ligu. Byl to barterový obchod – tým tím získal kvalitní střelkyni a Horáčková možnost zažít víc eliminačních fází závodů na vyšší úrovni, než kterou nabízí českém prostředí.

Možná i díky tomu dokázala závěrečnou částí turnaje na světovém šampionátu projít tak hladce. V systému, kde se střílí na tři vítězné sady, nenechala od osmifinále soupeřkám ani jednu.

Mezinárodní závody pro ni vítězstvím na světovém šampionátu skončily, sezonu uzavřela soutěžemi v Česku a mistrovstvím Evropy v terénní lukostřelbě. Krátké volno jí už končí a pomalu začíná s přípravou na další sezonu. A na celnici na ni čekají dva nové luky, které má zajištěné díky smlouvě s výrobcem. I to je součást života mistryně světa.

Už jste si váš zlatý závod pouštěla?

Viděla jsem ho víckrát. Nejdřív jsem se na něj dívala z pohledu emocí, podruhé už jsem vnímala to, jak jsem střílela technicky. Koukali jsme na to s tátou, ten si závod pouštěl snad víc jak dvacetkrát, ukazoval ho i jiným lidem. Mně ten záznam vždy nějakým způsobem dojme. Uvědomím si, co jsem dokázala, a snažím se z toho poučit do budoucna, protože myslím, že jsem ještě neukázala vše, co umím.

Jak jste vstřebávala všechen zájem, který jste vítězstvím vyvolala?

Byla to taková velká vlna, na které jsem se snad i naučila jednou nohou surfovat. Občas toho už bylo moc a chtěla jsem pauzu, ale zpětně mi dochází, že to období bylo super. Svět žije tady a teď a je potřeba na té vlně jet.

Jaké bylo přivítání na prvních závodech v Česku po berlínském šampionátu?

Krásné. První závod, kde jsem se s českou lukostřeleckou veřejností viděla, bylo dorostenecké mistrovství republiky, kam jsem přijela jako trenérka. Při slavnostním zahájení jsem dostala obrovský kaktus, asi to mělo symbolizovat, že je ostrý jako šípy. Na každé akci jsem dostala poděkování nebo gratulaci. Moc si vážím toho, že mě ostatní takhle oceňují.

Mají k vám teď dorostenci, které trénujete, větší respekt?

To ne, myslím, že se ségrou, která u nás v klubu také trénuje, si ho dokážeme vybudovat přirozeně. Ale i ty menší děti, které třeba ani ještě nezávodí, vnímají, co se kolem mě děje. Jejich rodiny sledovaly šampionát, čtou články a jsou celé paf, že je trénuje mistryně světa. Hřeje mě, že i pro ty děti je to takový hnací motor. Vědí, co dělám a co je k úspěchu potřeba. Mám tam asi čtyři hodně šikovné holky a od nich mám už nejednu fotku s nápisem: Jsme tvůj budoucí olympijský tým. Takže ony mají cíl také jasný.

Dokážete zkombinovat vedení dětí s vaší přípravou?

Teď se chci soustředit na olympiádu, takže je mi jasné, že nebudu mít na trénování dětí dost času. Proto momentálně přebírá vedení moje sestra, které to jde úžasně.

Nenechat se odradit

Jaká byla vaše sezona ve francouzském týmu?

Náš maličký klub otočil francouzskou ligu vzhůru nohama, protože jsme ji s kolegyněmi vyhrály. Z toho byl docela poprask, ne všem francouzským trenérům se líbí, že ligu vyhrál tým, který má v sestavě cizinku. Ale má s tím problém například trenér, u kterého také střílí cizinka, ale ta ve Francii bydlí, takže to je podle něj něco jiného.

Jací jsou Francouzi lukostřelci?

Velmi dobří, už jen tím, že je to větší země, a mají větší základnu. U nich střílí snad 70 tisíc lidí. Vzhledem k olympiádě to teď mají trochu jednodušší, protože jako pořádající země mají účast jistou. Ale mají stříbrného medailistu z Ria 2016 a holky jsou také dobré, jen teď podle mě prochází generační obměnou. Já jsem první závod ve Francii vyhrála, takže jsem si říkala: Aha, tak mám i na Francouze. To bylo dobré do dalších závodů, protože mi to pomohlo zvýšit sebevědomí.

Budete ve Francii střílet i příští sezonu?

Ano, hned, jak jsme vyhrály ligu, jsme si plácli na další rok. Bohužel ale s nimi tentokrát stihnu odstřílet jen dva závody.

marie.horackova Ahoj Světe! Jsme tam! Ve čtvrtfinále mistrovství světa ➡️ v neděli jdeme na pódium



#worldchampionship #archery #quaterfinal #windy #conditions oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jak vypadá zimní příprava lukostřelců?

Jsme hodně v posilovně, co nenaposilujeme přes zimu, to už v létě nedoženeme. Říká se, že lukostřelec by měl udržet natažený luk minutu, a to zatím nezvládnu. Nechybí mi moc, jen pár vteřin, ale nevydržím to několikrát za sebou. Také v zimě dolaďujeme techniku a nastřelujeme objemy šípů, stejně jako atlet naběhává a plavec naplavává.

A to absolvujete venku?

Jezdíme do Německa, kde mají halu na 70 metrů, což je olympijská vzdálenost. Tam také ladíme nářadí. Po mistrovství světa jsem podepsala smlouvu s firmou Hoyt, která mi dodá vždy jejich nejnovější model, takže se s novými luky musím sžít. Ale já s luky od této značky střílím už od roku 2013, takže myslím, že se s těmi novými skamarádím hodně brzy.

Lukostřelkyně Marie Horáčková na mistrovství světa.

Co udělat proto, aby se vám za rok v Paříži povedl stejný úspěch jako letos v Berlíně?

Pokračovat v tréninku tak jak byl. Zopakovat sezonu co se týče plánu, protože olympiáda je v podobném termínu, jako bylo letos mistrovství světa. Navíc je tam velký odstup od prvního vrcholu sezony, kterým je evropský šampionát. Ten bude tentokrát už na začátku května, což je pro nás velmi brzy. Jsme zvyklí teprve v dubnu vylézt z haly, takže abychom za měsíc stříleli na Evropě, to nejde. Proto musíme jet v lednu a v únoru do tepla, abychom natrénovali na ven.

Počítáte s tím, že budete před olympiádou pod drobnohledem?

Je to možné, ale nepřipouštím si to. Až to přijde, tak to přijde. Mediální zájem neberu negativně, ale jako něco pozitivního. Zásadní podle mě bude udržet si čistou hlavu, jet si svoje a nenechat se odradit.