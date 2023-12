Žena 24. prosince. Ráno narozeniny, večer Vánoce. Tak slaví Horáčková

Narodila jste se 24. prosince 1997. Jak jste v minulosti kombinovala oslavu narozenin a Štědrý den?

V pohodě. Nikdy mě doma neošidili. Vždycky jsme ráno měli narozeniny a odpoledne Vánoce. Pokaždé jsem dostávala dvoje dárečky. Tohle rodiče zařídili moc dobře.

Nezáviděla jste těm, kteří mají narozeniny jindy než na Štědrý den?

Ne, maximálně mi někdy bylo trošku líto, že neuspořádám pro kamarády oslavu mých narozenin. Před Vánoci se nikomu nechce a po nich taky ne, protože je hned Silvestr. Na druhou stranu mi to zase tak moc nevadí, protože mám hlavně moc ráda, že se celá rodina čtyřiadvacátého sejde. Letos to bude, myslím, stejné. Já se vždycky nechávám překvapit, co mi připraví.

Váš přítel je Slovinec. Přebíráte tedy i některé slovinské vánoční tradice?

Ne ne, nebudeme z nich zapojovat nic, protože Vánoce spolu trávíme v Česku a do Slovinska se pak odebíráme na Silvestra. Co ale přítele velice překvapilo a moc se mu to nelíbí, je naše tradice jedení kapra.

Proč?

Tvrdí, že to pro něj není důstojná ryba. Řekl, že kapra opravdu jíst nebude. Oni jedí na Vánoce tatarák, jinak se jejich oslavy ničím moc neliší.

Uděláte mu tedy tatarák?

Ne, bude mít maximálně podobnou náhražku jako spousta Čechů, třeba kuřecí řízek. A já si dám kapra.

V předvánočních přípravách jste se dokázala vyvarovat stresu?

Ty naštěstí míjí moji domácnost, protože vždycky jdeme k tátovi, kde míváme krásný rodinný večer. Takže já přijdu a jenom to všechno sním. Jde o období plné tréninku a hlavně plné školy, protože jsou předtermíny zkoušek a já nemám moc možností vybírat si termíny na zkoušky. Takže teď mám za sebou několik dnů plných školy.

Lukostřelkyně Marie Horáčková a vodní slalomář Jiří Prskavec během představení volnočasové olympijské kolekce pro Paříž 2024.

Co pro vás znamená, že jste se poprvé zúčastnila Sportovce roku?’

Krásné zhodnocení a znovupřipomenutí sportovních výkonů, kterých bylo letos dosaženo. A možnost setkat se s nejlepšími českými sportovci.

Znala jste se s některými osobně už předtím?

Třeba s klukama z beachvolejbalu. A s Markétou Vondroušovou jsem se potkala, když jsme podepisovaly kartičky z Tokia.

Jak jste vybírala šaty na galavečer?

Správná otázka pro holku. (směje se) Není mnoho příležitosti, obzvlášť u sportu, kdy se můžete dobře oháknout, což je další příjemný aspekt tohoto večera. Měla jsem doporučený skvělý butik, kde se mi krásně věnovaly.

Máte radost i za celou lukostřelbu, že jste prvním zástupcem vašeho sportu v elitní desítce?

Rozhodně. Lukostřelba zažívá momentálně u nás boom a jsem ráda, že můžu být nositelem jejího jména a příjemným způsobem rozšířit povědomí veřejnosti o ní. To je ohromná čest.

Po vašem titulu mistryně světa přibyly děti do klubů?

My už nárůst zaznamenáváme delší dobu, hlásí se nejen děti, ale i dospělí a dorostenci. Máme také zkušenosti, že děti hodně střílí z luku na táborech, nebo třeba i doma. Valná většina lidí už o lukostřelbě ví a neshazují ji, že to není sport. Naopak, je to sport s velmi dlouhou tradicí.