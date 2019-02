Pudilovou podcenila. Nečekala jsem ji tak tvrdou, přiznala Američanka

Během rozhovoru s novináři už byla viditelně uvolněná. Liz Carmoucheová se usmívala. Upřímně ji pobavil vážně míněný dotaz zahraničního novináře, zda je na otázky připravená. Jako by teprve teď začínal pravý boj.

Ten už samozřejmě měla za sebou. Američanka vyhrála nad Lucií Pudilovou celkově na body: 30-27, 29-28, 29-28. Dva arbitři (zápas hodnotí celkem tři) ji určili jako vítězku prvního a druhého kola, třetí označil Carmoucheovou jako vítězku ve všech kolech.

Uspěla. Těsně, ovšem zaslouženě. Zkušenou Američanku nezviklal ani náročný průběh, během kterého prakticky všech 16 tisíc lidí v hale hlasitě přálo Pudilové.

Ostatně na toto téma mířila hned první otázka: „Liz, gratulace k výhře. Vypadalo to, jako byste stála proti celému světu,“ začali zahraniční novináři...

Jaké to v oktagonu proti domácí soupeřce bylo?

Já jsem předpokládala, že v její vlastní zemi bude mít podporu ona. A chovám nejhlubší respekt k tomu, že diváci domácí zápasnici podporují. V žádném případě nikoho z nadšení neviním. Čekala jsem to. Co jsem ovšem nepředpokládala, bylo to, že bude tak tvrdá, jak byla.

Byla jste nervózní, když došlo na rozhodnutí arbitrů?

Rozhodně! Moc jsem se snažila ukončit ji při každé příležitosti. Donutit ji, aby se vzdala. To poslední, co jsem chtěla, bylo dojít do situace, kdy o výsledku musí rozhodnout sudí. Obzvláště v zemi mé soupeřky. Ani ve vlastní zemi bych se necítila dobře, takže jsem neočekávala, že to v zemi někoho jiného dopadne v můj prospěch

Před vstupem do třetího kola jste měla představu, jak se zápas vyvíjí?

Já nad body nepřemýšlím. Chtěla jsem to ukončit. Vždycky hledám příležitost, jak soupeře ukončit.

Když jste v takovém zápase, máte nějaký plán... Jak se dokážete adaptovat na situaci, kdy je soupeřka těžší, než očekáváte?

Držím se plánu. To mě dostane vždycky zpět.

Víte, co rozhodlo o výhře?

Musím se nejdřív podívat na záznam. Teď se mi to těžko hodnotí. Podívám se, v čem jsem byla silná, v čem slabá. Ale vím, že jsem ovládala oktagon já, ona nic nekontrolovala. Já jsem ovládala strhy na zem, ona žádný neměla. Takže na základě těchto faktorů se výsledek vyvinul pro mě.

Jak jste vnímala hlasité diváky, když jste se snažila odpovídat v oktagonu po zápase na rozhovor? (lidé v hale nespokojeně - možná až nesportovně - pískali na protest proti rozhodnutí rozhodčích).

(smích) Neslyšela jsem jediné slovo, co moderátor říkal. Viděla jsem, jak se mu pohybují rty, ale vůbec jsem nerozuměla. Takže se omlouvám, nechtěla jsem k němu být neuctivá. A chtěla bych poděkovat fanouškům, kteří tomu zápasu fandili, protože ho hodně ovlivnili.

Prahu jste si přála navštívit, jak se vám tu líbí?

Vlastně jsem tento týden měla narozeniny. To je krásný. Miluju cestování za jídlem, teď si užiju místní kuchyni. Těším se na guláš. Musím vidět Pražský hrad, Karlův most a Pražský orloj, v neděli projdu co nejvíce částí města.

Kdy byste chtěla zpět do oktagonu?

Nejradši bych šla hned. Nesnáším přestávky, prosím UFC pořád. Chci bojovat o titul. Je mi jedno, kdo ho drží. Chci ten pás.