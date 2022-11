Havlíčkův Brod vyhlíží mistra Bolla, gentlemana stolního tenisu

Plán je jasný. Úterním vítězstvím nad polským celkem si přiblížit postup do Poháru ETTU a ve čtvrtek si za odměnu co nejvíce užít velký sportovní svátek.

„Úplně ideální by bylo dát Bogorii 3:0. Neztratit ani set, abychom věděli, že nám v Polsku stačí vyhrát pár setů,“ říká manažer brodského celku Miroslav Jinek. „Ale nevím, jestli to dokážeme. Oni jsou taky nesmírně kvalitní.“

Legendárního Bolla lidé milují

Ve skupině A na sebe sice narazily tři týmy, reálnou šanci na první místo a postup do další fáze Ligy mistrů má však jediný: bundesligový Düsseldorf.

„Mezi námi a Poláky se rozhodne o druhém postupujícím, který se dostane do Poháru ETTU. Protože Němci jsou tak silní, že je přes ně těžko průchodná cesta,“ uvědomuje si Jinek. „Jsme jediní, kdo jim letos vzal aspoň jeden zápas,“ připomíná Jinek první duel skupiny, který se hrál v Německu před týdnem a v němž urval cenný bod Tomáš Martinko.

Program Domácí zápasy HB Ostrov v Lize mistrů Bogoria Mazowiecki

úterý 15. listopadu 18.00 Borussia Düsseldorf

čtvrtek 17. listopadu 18.30

„Zápas s Borussií bude úplná třešnička na dortu pro celý stolní tenis. I vzhledem k té návštěvě. Už dnes víme, že je prodáno přes tisíc vstupenek. Takže si myslím, že to bude pecka,“ těší se Jinek na čtvrteční duel, při kterém má být maximálně naplněná kapacita sálu. „Jsou vyprodané i lístky na stojáka, bude to veliký masakr.“

O tom, jak velká událost to bude, nejvíce vypovídá fakt, že s Düsseldorfem přicestuje i někdejší světová jednička, populární německý reprezentant Timo Boll.

„Je to Roger Federer stolního tenisu,“ oceňuje Jinek čtyřnásobného olympijského medailistu (2x stříbro, 2x bronz). „Úplně top hráč, kterého lidé milují. Obrovsky táhne, navíc už přeci jen má taky nějaký věk, je mu 41 let. Takže je to možná jedna z posledních akcí, kdy ho lidé mohou vidět hrát,“ dodal majitel brodského klubu.