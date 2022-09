A (opět) porazte i Bolla! Stolní tenisté Havlíčkova Brodu se těší na Ligu mistrů

„Italové nás ale potrápili strašným způsobem, byla to pingpongová válka,“ uznal majitel havlíčkobrodského týmu Miroslav Jinek. „Naštěstí to dopadlo dobře, jsem za to moc rád.“

Sobotní zápas s portugalským celkem GDCS Juncal už ohledně jediného postupujícího nemohl nic změnit, přesto jej HB Ostrov chtěl vyhrát. „Výsledkově jde o prd, my jsme první, oni čtvrtí, to už je dané. Ale budeme chtít taky vyhrát, furt je to Champions League, jde o prestiž,“ hlásil Jinek.

Na splnění jeho přání však už nedošlo. Havlíčkův Brod, který šetřil Michala Obešla a poprvé do sestavy zařadil dvacetiletého Tomáše Martinka, podlehl 2:3.

Klíč k postupu však ležel jinde. Rozhodla páteční večerní nervy drásající bitva s Italy. Přitom původně nic nenasvědčovalo tomu, že duel s Messinou bude tak dramatický. „Když jsem je ve čtvrtek viděl hrát s Portugalci, se kterými se trápili a porazili je 3:2 až díky zlatému setu, myslel jsem si, že nebudeme mít tolik práce,“ připustil Jinek.

„Jenže nakonec z toho byl boj o každý balon. Ždímaly se střídačky, lidi chvilku byli potichu, protože neměli slov, chvilku zase v transu,“ popisuje atmosféru Jinek.

Hned čtyřikrát musel o vítězi utkání rozhodovat zlatý set: oba své zápasy v něm vyhrál Pavel Širuček, v rozhodující páté bitvě pak slavil vítězství Tomáš Tregler. „Byl to úžasný zápas, úžasná podívaná. Velice kvalitní stolní tenis,“ doplnil Jinek.

Brutální tahák pro fanoušky

Jenže to hlavní má teprve přijít. Havlíčkův Brod si totiž v další fázi soutěže, která by se měla rozehrát v druhé polovině října, zahraje systémem doma – venku s polskou Bogoriou, odkud se před sezonou vrátil Pavel Širuček, a především s německým gigantem – Borussií Düsseldorf.

„Tu bych přirovnal k fotbalové Barceloně, brutální tahák,“ těší se na atraktivního soupeře Jinek. „Ve svých řadách mají momentálního mistra Evropy Dang Qiua, Källberga, který loni v bundeslize prohrál jediný zápas, a legendárního Tima Bolla,“ představuje hvězdný kádr německého celku.

Boll se do Havlíčkova Brodu vrátí po sedmi letech, v prosinci 2015 zde v rámci 6. kola Ligy mistrů po dlouhé pauze zaviněné zraněním kolena překvapivě podlehl Tomáši Treglerovi 1:3.

„Tehdy vyprodal celý kulturák,“ vzpomíná Jinek. „Doufám, že na Düsseldorf i letos přijdou kvanta lidí. Chceme postavit velké tribuny, zdvojnásobit kapacitu hlediště.“

Tomáš Tregler z HB Ostrov se raduje.

Jinek věří, že zkušená parta Tomáš Tregler, Pavel Širuček a Michal Obešlo, doplněná o talentovaného Tomáše Marcinka, by mohla dosáhnout na další úspěchy.

„Už to, že jsme mezi dvanácti nejlepšími týmy Evropy, je úspěch,“ říká Jinek. „Z následné tříčlenné skupiny však paradoxně budou postupovat dva týmy a my víme, že Bogoria má hodně zraněných. Takže se otvírá cesta jít mezi prvních osm. A to už by byla bomba,“ zasní se manažer HB Ostrov.