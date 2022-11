Listopad bude krušný, doma mě moc neuvidí, říká stolní tenista Tregler

Mezi zatím posledním extraligovým kolem a tím, které je na programu v pátek, uběhla poměrně dlouhá doba. Každopádně platí, že stolní tenisté Havlíčkova Brodu už ztratili kredit neporaženého týmu. V předchozím utkání totiž podlehli v domácí hale pražskému El Niňu 0:3.

„Už jsme na to ale zapomněli. Sezona je dlouhá, pořád zbývá dost mužstev, která to ještě mohou všechno zamotat. Nic si z první porážky neděláme, naopak jsme se z ní poučili,“ přesvědčoval před cestou do Liberce jeden z lídrů brodského celku Tomáš Tregler.

Mluvíte o poučení, to má ve vašem případě konkrétně jakou podobu?

Takovou, že musíme pořád se všemi bojovat naplno.

Nicméně při pohledu do extraligové tabulky by měl být aktuálně osmý Liberec přece jen jednou ze snadnějších překážek. Souhlasíte s tím?

Právě že vůbec ne. Oni teď posílili o Michala Beneše a jsou opravdu hodně nepříjemní. Porazili právě třeba i El Niňo. Takže naopak, čeká nás pořádně těžký zápas. Všichni od nich se za poslední dobu zlepšili.

To zní skoro jako hledání alibi...

Ne, to určitě ne, samozřejmě pojedeme do Liberce s tím, že tam chceme rozhodně vyhrát.

Jak jste vlastně trávil čas teď v extraligové pauze?

Chvíli jsem si odpočinul a pak vyrazil na turnaj, takže jsem byl vlastně skoro pořád v pingpongovém procesu. Ale stihl jsem si trochu užít i rodinu, protože listopad bude hodně krušný. Doma mě teď moc neuvidí.

Předpokládám, že narážíte na vystoupení ve druhé fázi Ligy mistrů. Vlastně pouhé čtyři dny po souboji v Liberci vás čeká úvodní utkání v německém Düsseldorfu. Hodně lákavý soupeř, souhlasíte?

Jasně, však se taky všichni moc těšíme. Bude to pro nás svátek. Düsseldorf patří k absolutní špičce, navíc zahrát si s Timo Bollem... Nesmíme udělat ostudu.

Dokážete se vůbec soustředit na páteční extraligu, nebo už vám myšlenky utíkají spíš do Německa?

Zatím máme v hlavě páteční zápas, ale hned po něm už přepneme na Německo. Taky proto chceme v Liberci vyhrát, aby se nám do Düsseldorfu odjíždělo lépe.

Údajně se s vámi chystá i výprava havlíčkobrodských fanoušků...

To je pravda. Nevím sice, kolik jich bude, ale Míra Jinek (majitel HB Ostrov – pozn. red.) domlouval nějaký autobus. Takže pojedou a určitě budou slyšet. A my jim budeme chtít ukázat co nejlepší výkony.

A za další týden znovu, protože budete hrát dvakrát právě v domácím prostředí...

Jasně, to bude hukot. Míra udělá z brodského Kulturního domu určitě zase parádní nabitou arénu.