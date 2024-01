Evropský bronz jako motivace pro MS. Horská pomýšlí i na olympijský limit

„Radost ze třetího místa na mistrovství Evropy ve mně pořád přetrvává, ale žádná velká oslava nebyla, museli jsme se připravovat na svět,“ popsala Horská na středeční tiskové konferenci.

Dodal vám bronz z klání na 200 metrů prsa ještě větší motivaci směrem k mistrovství světa?

Určitě, byl to pro mě obrovský úspěch, hned jsem si říkala, že bych ho mohla využít i směrem k Dauhá. Navíc při konzultaci s videoanalytikem jsem zjistila, že během plavání všechny dojíždím a ztrácím na obrátkách, což mě pro závody v dlouhém bazénu nakoplo o to víc.

Jak jste se na světový šampionát připravovala?

Před Vánoci jsme měli kratší volno, abychom nabrali síly, a hned po svátcích jsme se vrátili do tréninku. Skoro celý leden jsme byli na soustředění v Thajsku, kde jsme udělali největší práci.

Líbilo se vám tam?

Ano. Strašně jsem tam chtěla jet, takže když nabídka přišla, využila jsem ji. Centrum bylo moc hezké, všechno jsme měli pohromadě, nic nám nechybělo. I když šlo o lednové soustředění, tak jsem byla opravdu překvapená, jak rychle a dobře se mi plavalo. Zároveň jsme se aklimatizovali na Dauhá, kde sice nebude tak velké teplo, ale je tam podobný časový posun směrem na východ.

Nevadí vám, že máte dvě mistrovské akce krátce za sebou?

Ani ne, protože jsem vynechala vrchol loňské letní sezony, takže jsem do podzimu šla s tím, že to takhle bude. Jen je zvláštní, že vrchol máme už v únoru, ale počítali jsme s tím dlouho.

Loni vás trápily potíže se zrakem, teď jste v pořádku?

Ano a snad to tak i zůstane.

Očekáváte v Dauhá početnou diváckou návštěvu?

Před třemi roky na mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí diváci byli, takže by mohli přijít teď. A co mám zkušenost, tak závody tam vždycky bývají skvěle zorganizované. Trošku je problém s klimatizací, protože si pamatuju, že dřív byl i bazén hodně klimatizovaný, ale právě v Abú Zabí už takové rozdíly nebyly, takže žádné komplikace nečekám.

Jak jdou vaše disciplíny za sebou?

Dvanáctého února mám stovku prsa a šestnáctého dvoustovku, čekáme ještě, jak dopadne štafeta, která by byla den před dvoustovkou.

Na jaké výsledky pomýšlíte?

Byla bych strašně ráda, kdybych zaplavala český rekord a postoupila do semifinále. Cokoli výš bude bonus.

A co třeba limit pro olympijské hry v Paříži, který činí 2:23,91? Loni jste za ním zaostala zhruba o sedm desetin.

Kdyby se povedl, bylo by to strašně fajn, opadl by takový ten stres. Ale nejde o poslední možnost, mám pak ještě pět měsíců, kdy ho můžu splnit, takže uvidíme, jak to dopadne.

Mohla by vás vyhecovat atmosféra mistrovství světa, byť se koná v nezvyklém termínu?

Připravovala jsem se dopředu, že bude v únoru, takže věřím, že se vybičovat dokážu. Aby to vedlo tam, kam má.