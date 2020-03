Evropské gymnastické šampionáty v květnu kvůli koronaviru nebudou

dnes 14:42

Evropská gymnastická federace (UEG) zrušila všechny kontinentální šampionáty plánované na jaro. Neuskuteční se ženské ME ve sportovní gymnastice, jež bylo naplánované do 30. dubna do 3. května do Paříže, ani mužský šampionát v téže disciplíně, který mělo od 27. do 31. května hostit Baku.

Na epidemii koronaviru doplatily také ME moderních gymnastek, naplánované na druhou polovinu května do Kyjeva, a ME ve skocích na trampolíně, které měl od 7. do 10. května hostit Göteborg. „Naším hlavním zájmem je bezpečnost a komfort gymnastů, jejich doprovodu, fanoušků a našich partnerů. Vzhledem k současné situaci jsme usoudili, že odložení těchto důležitých závodů je nejlepší možnost,“ uvedl v tiskové zprávě prezident UEG Farid Gajibov. Náhradní termíny plánuje federace na podzim, bude o nich s organizátory jednat. Detaily by měla zveřejnit koncem dubna. Volná účastnická místa pro OH, která se měla v řádech jednotek na těchto akcích rozdělovat, chce ponechat pro evropské závodníky. Podmínky kvalifikace ale musí upravit světová federace.