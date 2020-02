Čínští gymnasté nemohou kvůli koronaviru na závody do Austrálie

dnes 12:51

Čínští sportovní gymnasté přijdou o závody Světového poháru v Austrálii, protože se do Melbourne kvůli omezením zavedeným na ochranu před šířením epidemie koronaviru nedostanou. Restrikce pro zahraniční občany cestující do Austrálie z Číny platí od začátku února. Závod Světového poháru, který je na programu od 20. února, je přitom součástí kvalifikace na olympijské hry do Tokia.

Podobný osud by přitom mohl podle nejhoršího scénáře potkat celou čínskou výpravu na OH, která by měla být jednou z největších a čítat až 600 členů. Japonští pořadatelé zatím sportovce monitorují a jsou optimističtí, většina reprezentačních týmů je podle nich momentálně mimo Čínu. Čínskou výpravu gymnastů nezachránilo ani to, že nikdo ze sportovců a trenérů nevykazuje známky infekce. „Bohužel, všichni musíme respektovat nařízení australské vlády o cestovních restrikcích,“ řekla šéfka australského gymnastického svazu Kitty Chillerová. Koronavirus Vše o nákaze Kvůli koronaviru už přišli o důležité přípravné a kvalifikační soutěže před olympijskými hrami i další čínští sportovci. Tým fotbalistek musel strávit dva týdny v izolaci v hotelu v Brisbane, kam v polovině ledna přicestoval na kvalifikační turnaj. Čínské týmy nemohly přijet ani na asijský šampionát družstev v badmintonu v Manile. Epidemie šířící se z epicentra ve Wu-chanu, která si vyžádala už více než 1500 obětí, si v Asii vynutila zrušení řady sportovních událostí. Čína přišla o halové mistrovství světa v atletice, Velkou cenu formule 1 v Šanghaji či Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Odvolány byly i tři turnaje ženské golfové série LPGA či závod formule E.