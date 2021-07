King of Prýgl znovu úřadoval, na přehradě se ohříval pro Tokio

„Závod mám v rámci tréninkového plánu a ještě v sobotu jsem měl plnohodnotný trénink, kde jsem si také pořádně máknul a měl jsem toho po něm plné zuby. V neděli to pak bylo dost znát,“ hájil se vítěz.

Pětadvacetistupňová voda je pro něj skvělou přípravou na blížící se olympijský závod. „Dalo se to zvládnout. Já mám určitě raději chladnější vody. Těch ale s počasím v posledních letech u nás ubývá. Ve světě se také nastoluje trend teplých závodů, takže je to trénink i v tomhle faktoru a je potřeba si na to zvykat,“ nelitoval účasti krátce před vrcholným závodem olympijského cyklu.

„Nám teplá voda naopak dělá radost. Nahání nám to hobíky na kilometrovou trať a tak máme třeba o sto plavců více,“ těšila teplota vody pořadatele Alexandera Mrůzka z pořádající Univerzity Brno.

Kozubek se do Tokia kvalifikoval poslední možností v Portugalsku. Na vymýšlení speciálních příprav pro olympijský závod tak nebyl čas. „Snažím se poslední dobou zařadit do tréninku saunu a páru, abych si zvykl na teplo. Maďarský plavec kvůli tomu prý chodil plavat do termálních lázní. My se k tomu ale nedostaneme, navíc já se na hry dostal řekněme na poslední chvíli, takže ani nebyl prostor nad tím přemýšlet a vymýšlet novinky. Jedu pořád stejně v bazénu. Dostal jsem ale pár rad od zkušenějších plavců, jak teplo lépe snášet,“ nezanedbává přípravu nově brněnský plavec, jenž od letošní sezony nosí dres Komety Brno, kam se přesunul z pražských Bohemians.

Do Tokia si nestanovuje žádný pevný cíl. Chce se těšit z premiérové účasti pod pěti kruhy. „Kvalifikace v neoprenech byla pro mě dostatečnou výzvou. Netuším tedy, jaký výsledek pro mě má být tou hranicí úspěchu. Rád bych se přiblížil svému maximu z mistrovství světa, kde jsem byl šestnáctý. Minimálně nechci doplavat poslední,“ zůstává nohama na zemi.

„Je to kontaktní sport. Při mistrovství Evropy jsem měl v polovině závodu lehký otřes mozku a uštípnutý zub. Dostal jsem ještě loktem do spánku. Závody nejsou tak jednoduché a stát se může cokoliv, tak je prvním cílem hlavně doplavat,“ dodává šampión.

Dálková plavkyně Lenka Štěrbová.

Spolu s Kozubkem se do nedělního závodu v Brně vydalo 285 plavců, šedesátka z nich na nejdelší, desetikilometrové, trati. Mezi ženami triumfovala mistryně republiky na této trati Lenka Štěrbová.

Pořadatelé 47. ročník uzavřeli maximálně pozitivním hodnocením. „Letošek se dá hodnotit veskrze pozitivně, i když nás vylekala bouřka. Pořádáme závod jednou za rok, a tak nám může počasí vše zhatit. Ani startér závodu s více než třicetiletou praxí nedokáže odhadnout, jak se bouřka stočí a nemůže dovolit, aby to do někoho na hladině uhodilo. To byl náš největší stres. Letos se bouřky zastavily o Javorníky a tak jsme měli štěstí,“ pochvaloval si Mrůzek.