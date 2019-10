Po boku Haška, Štěpánka i Vémoly. Nad Gottovou smrtí truchlí i sportovci

Slavia uctí památku před duelem Ligy mistrů Fotbalová Slavia uctí památku Karla Gotta před středečním utkání Ligy mistrů proti Borussii Dortmund, nepůjde však o minuta ticha po nástupu týmů na hřiště těsně před výkopem. To Evropská fotbalová unie (UEFA) jako pořadatel soutěže nedovolila, což je běžná praxe. Klub přišel s návrhem, že by k aktu došlo po rozcvičce obou mužstev. K tomu se připojí i hosté z Německa, kde je Gott nesmírně populární. To UEFA povolila. Zazní zpěvákovy hity a dojde na minutu potlesku.

Společně s Robertem Reichlem totiž vymysleli, že po každé výhře zvon spustí k ledu, kde na něj slavnostně zazvoní nějaká litvínovská legenda. „Dodneška to moc nechápu, ale on se v sobotu prostě sebral a odjel do Plzně na koncert Karla Gotta, aby ho pozval na nedělní zápas do Litvínova. Gott se s Jirkou znal od Nagana, přesto se nejdřív trochu divil,“ vzpomíná Reichel v knize Kapitán zlaté generace.



Šlégr Gotta přesvědčil, v neděli, večer před Štědrým dnem, opravdu do Litvínova dorazil a o přestávce zápasu s Pardubicemi zvon pokřtil a vzkázal: „Byl bych rád, aby každé vítězné cinknutí připomínalo velkou osobnost Ivana Hlinky.“

Karel Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí doma. Málokoho by asi automaticky napadlo spojení Gott a sport. Přesto tento text dokazuje, jak byl legendární zpěvák s Českem srostlý v naprosto všech oblastech života.

Několikrát se například objevil v dresech extraligových klubů. V roce 2010 zazpíval na oslavách zisku mistrovského titulu v Pardubicích, v roce 2013 pózoval s plzeňským dresem, na němž bylo jeho jméno, v roce 2006 pózoval s fanoušky brněnské Komety.

Na sociálních sítích Gottovi kondolovala také fotbalová Sparta, na fotce je Gott ve sparťanském dresu po boku Bořka Dočkala, Marka Matějovského a dalších fotbalistů při oslavách titulu v roce 2014.

V roce 2012 zase potěšil fotbalovou hvězdu Davida Lafatu, tehdy ještě v dresu Jablonce, když dovolil, aby mu Lafata během koncertu v Liberci předal jablonecký dres.

„Setkání s takovou osobností je zážitek na celý život. Byl jsem hodně nervózní, měl jsem trému, ale nakonec to bylo hodně příjemné. O přestávce jsem za ním mohl zajít do jeho šatny a chvilku si popovídat. Pan Gott ukázal, že má přehled i o sportu,“ vykládal tehdy fotbalista.

Před necelým rokem se Gott zúčastnil rozlučky tenisty Radka Štěpánka v pražské O2 areně, kde se potkal třeba s Jaromírem Jágrem, Petrem Čechem nebo Pavlem Nedvědem.

Vztah Gott navázal také s žokejem Josefem Váňou. „Je pro mě symbolem chlapa bojovníka, bez ohledu na věk, prostě chce vítězit. Obdivuji ho,“ pochválil Váňu před sedmi lety.

„Když přijede Karel Gott, zkusím být na startu (Velké pardubické, pozn.) taky,“ podmiňoval žokej svůj 26. start kariéry v dostihu na oplátku.



V úterý na sociálních sítích kondoloval i MMA zápasník Karlos Vémola. „Svět ztratil největšího velikána, co Česká republika kdy měla,“ napsal: