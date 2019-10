Je mi špatně, nejsem schopna se soustředit, komentuje smrt Gotta Kubišová

„Karel se tam vždy podepisoval a zpíval. Pak mi ale řekli, že nemůže mezi lidi, myslela jsem, že je to normální lékařské opatření, absolutně mne nenapadlo, že by se mu přihoršilo. Jsem totálně v šoku,“ sděluje zpěvačka dál.

Marta Kubišová a Karel Gott se se setkali poprvé v šedesátých letech v pořadu Jaromíra Vašty Vysílá studio A. „Pak jsem se potkávali neustále,“ vzpomíná zpěvačka.

„Svojí chorobu nesl s úžasnou noblesou. Kolikrát mu nebylo dobře, ale vždy podal úžasný výkon,“ pokračuje Kubišová a vzpomíná na letošní poslední společná vystoupení.

„Hostovala jsem mu v lednu a březnu, kdy jsem spolu vystupovali v Košicích a Brně. Na Kájovi nebylo nic znát. Sice mi povídal: ‚Mám totální blackout‘, ale řekla jsem mu, že druhou písničku už o tom nebude vědět. A taky že jo, druhou píseň už vystřihl, že na něm nebylo nic znát a podal standardní výkon. Obdivuji ho, to bych nedala,“ uzavřela Kubišová.

S obdivem na Karla Gotta vzpomíná i Michal David. „Byl to pro mě velký vzor, naprostý profesionál a zpěvák. Zažili jsme spolu spoustu legrace a dokonce měli společné datum narození,“ vzpomíná pro iDNES.cz Michal David.

„Karel byl velmi společenský a vtipný. V poslední době jsem mu byl velmi blízko. Je to strašně smutná zpráva a je mi to opravdu líto. Nedá se nic dělat, musíme to přijmout, budeme na něj rádi vzpomínat,“ říká.

Michal David pro Karla Gotta a Lucii Bílou sepsal duety Co sudičky přály nám, Jarní setkání nebo Jen jednou smím se ti lásko vzdát. Úspěch zaznamenala i píseň To stárnutí zrádné z roku 2010. Loni v červnu byl David hostem Gottova koncertu v pražské O2 aréně. „Spolupráce s ním byla jednoduše úžasná,“ vzpomíná.

Karel Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. V polovině září zpěvák oznámil, že se ambulantně léčí ve Všeobecné nemocnici v Praze kvůli akutní leukémii. Zdravotní problémy měl i v roce 2016, kdy mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.