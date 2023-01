Náplast za Hamburk, pozemní hokejistka Duchková má stříbro

„Když hrajete finále, chcete zlato. Ale myslím, že postupně nikdo z týmu nebyl zklamaný. Před šampionátem bychom stříbro určitě braly,“ uvedla Lucie Duchková, jediná zástupkyně plzeňských Litic v českém výběru trenéra Petra Nováka.

Jak se tedy úspěch zrodil?

Češky v základní skupině postupně remizovaly s Tureckem 2:2, pak si připsaly skalp Polska (4:1) a rozprášily Chorvatsko (8:0). „Po remíze s Tureckem jsem malinko znervózněla, věřila jsem, že je můžeme porazit,“ popisovala Duchková.

Klíčovým pro postup do semifinále byl druhý duel s Polskem. Ten Češky zvládly, soupeřky do příliš šancí nepustily. „Ta výhra nás hodně nakopla. V šatně jsme se hned burcovaly, že chceme skončit v horním kříži a zahrát si o medaile. A povedlo se nám to přenést do dalších zápasů,“ uvedla Plzeňanka.

Proti Chorvatkám splnily Češky v sobotu roli favoritek a ještě tentýž večer předvedly další spanilou jízdu v semifinále. Ukrajinu vyprovodily jasným rozdílem 7:1. „To byl náš nejlepší výkon v turnaji,“ chválil svůj tým trenér Novák.

Ke zlatu scházel jediný krok. Ale na Rakušanky už tým nestačil. Za stavu 0:2 sice tři minuty před koncem vykřesala naději Topinková, ale srovnat krok už mladé Češky nezvládly. „Rakušanky byly o něco aktivnější, agresivnější, možná titul chtěly o trošičku víc. Byly o ten jeden gól lepší,“ uznala Duchková.

Zklamání ze sebe hráčky setřásly hned po návratu do hotelu. „Postupně nám došlo, co jsme dokázaly. A trochu těch bublinek jsme popily,“ usmívala se hráčka, pro kterou bylo stříbro sladkou náplastí za prosincový evropský šampionát žen v Hamburku. „Ne, že by to byl v Německu propadák herně, ale ve výsledcích se to neprojevilo. Tenhle turnaj mi vrátil sebevědomí, je to pro mě veliké povzbuzení.“

Lucie Duchková si po prosincovém ME žen v Německu zahrála i juniorský šampionát ve Švýcarsku.

Duchková měla ve Švýcarsku hlavně defenzivní úkoly. „Z útočné hráčky se pomalu přesouvám do role obranářky. Sžívám se s tím. Umím být totiž občas vystresovaná, což se zrovna na zodpovědnost v obraně nehodí. Ale pomohlo mi, jakou holky v kabině před každým zápasem vytvářely skvělou náladu. To mě pokaždé uklidnilo,“ líčila.

Halová sezona pro ni možná ještě nekončí. Již 5. února startuje v jihoafrické Pretorii mistrovství světa žen. A pár hráček ze stříbrné sestavy z Lucernu, včetně Duchkové, by na něm nemusel chybět.