České pozemní hokejistky zahájily evropskou kvalifikaci remízou s Tureckem

„Z výsledku jsem zklamán. Musíme si rozebrat, proč jsme začali tak vlažně. Od druhé čtvrtiny jsme se zlepšili, vypracovali si spoustu trestných rohů a šancí, které jsme ale nedokázali, až na jednu v závěru, zužitkovat,“ zhodnotil úvodní vystoupení svých svěřenkyň irský trenér ženské reprezentace Gareth Grundie.

V sobotu čeká české hráčky druhý zápas proti domácímu Irsku, muži uzavřou turnaj ve Španělsku utkáním s Polskem.

Do elitní skupiny evropského šampionátu, který se uskuteční v roce 2023 v Mönchengladbachu, postoupí jen vítězové kvalifikačních turnajů. Druhý a třetí celek se v příštím roce zúčastní B divize ME, na poslední tým kvalifikace čeká třetí divize ME.