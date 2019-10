S judistou Krpálkem jsme si dost podobní, říká olympijský medailista

Jak nejdéle jste byl se synem sám?

Měl jsem ho asi na pět šest hodin, to mu byly tak dva měsíce. Zvládli jsme to, ale na nějaké delší akce to ještě není. On se ještě kojí, mlíčko z lahvičky jsme mu dávali asi jenom dvakrát a nebyl úplně spokojený. Narodil se do první části naší vodácké sezony, byl jsem na mistrovství Evropy a třech závodech Světového poháru bez něj a bez manželky, protože se mnou ještě nemohli cestovat. Vždycky mě viděl dva dny a pak jsem odjel, takže na mě nebyl až tak zvyklý. Teď jsme spolu strávili měsíc a půl v kuse, takže už moc dobře ví, že jsem jeho tatínek. Už se obvykle uklidní, když si ho brečícího vezmu do náruče.