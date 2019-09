Z hlavy jsem vytěsnil hypotéku, smál se Prskavec. Vyhlíží svatbu i Tokio

Když si poslechl českou hymnu, sestoupil z nejvyššího stupínku, radoval se s nejbližšími a vznikl z toho zajímavý snímek do rodinného alba.

Na fotografii se objevili tři muži se jménem Jiří Prskavec, stejně jako zlatý medailista se jmenuje jeho táta i malý potomek. „Měl jsem tu rodinnou pohodu, vypadali jako Hujerovi,“ smál se český reprezentant a začal trpělivě vyjmenovávat, kdo mu přímo u trati v Pyrenejích fandil.

„Když za mnou přiběhl táta a přítelkyně Terezka s malým, tekly mi slzičky,“ líčil dojatý dvojnásobný mistr světa.

Vážíte si titulu víc než toho z roku 2015?

Určitě jo. Terka vidí, že mi smůlu nepřináší. Stěžovala si, že jsem s ní nikdy nevyhrál, když byla na závodech (usměje se).

ZPRAVODAJSTVÍ z finále kajakářů

Budou velké oslavy?

Upřímně se moc těším, až budeme mít s Terezou na sebe víc času. Budeme si zařizovat nový domeček, měsíc budu bez vody a tělu dopřeju zasloužený odpočinek. Potom mě čekají kempy v Londýně a Tokiu. Pak poletím s přítelkyní a malým do Austrálie na dlouhodobé soustředění, kde budu tři měsíce.

Ještě předtím se stihnete oženit, že?

Ano. Ale já svatbu nezařizoval. Nicméně na trati musí člověk vytěsnit všední starosti, jako je hypotéka a další věci. Týden před závodem jsem se naposledy podíval na mail a znovu ho otevřu až v Česku.

Otevřete ho jako mistr světa. Jak vypadala vaše zlatá jízda?

Neuvěřitelně jsem se s tím popral. Na startu jsem si řekl: „Užij si to. Jeď, co umíš!“ Jízda se mi povedla, i když jsem věděl, že mi trošku nevyšly první tři brány. Za šestou jsem ale trošku zrychlil. Snažil jsem se uvolnit a myslím, že si všechno sedlo a neskutečně jsem to rval až do cíle. A když jsem dojel a viděl, že jsem mistr světa? Krásné!

Do finále jste nastupoval jako poslední. Věděl jste, že soupeři před vámi hodně chybovali?

Vůbec jsem neslyšel žádné časy. Soustředil jsem se jen na sebe a jsem rád, že se mi povedlo předvést minimálně stejnou jízdu jako v semíčku. Jel jsem na vítězství.

Rád nastupujete do závodů jako úplně poslední?

Těžko říct. Na mistrovství světa jsem to zažil poprvé, ale na šampionátu do 23 let v Brazílii jsem nastupoval stejně a taky jsem zvítězil. Možná to není špatné.

Čím to, že máte opět světové zlato v předolympijské sezoně?

Nevím přesně, čím to je. Minimálně rok po olympiádě v Londýně byl volnější, bylo těžké se vrátit a správně se zkoncentrovat. Postupně to šlo nahoru a myslím, že tohle bylo vyvrcholení mých posledních dvou sezon. Předvedl jsem to, co ve mně je a za to jsem moc rád.

Zlato z MS vás přiblížilo k olympijské nominaci do Tokia, kam Česko může poslat jediného kajakáře.

Uvidíme. Tímhle závodem nominace teprve začala, ale je to super vstup. Pro mě je hlavní titul mistra světa, považuju si to strašně moc.