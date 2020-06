Jeden z nejlepších zápasníků, tvrdí o Procházkovi prezident UFC

Jiřího Procházku čeká první duel v UFC 11. července v Abú Zabí, přičemž do Spojených arabských emirátů poletí zastavit 30letého Švýcara Volkana Oezdemira, osmého nejlepšího bojovníka polotěžké váhy do 93 kilogramů.

„Už si představuju, jak vítězím. To nadšení, radost. Vím, že budu muset být fakt tvrdej, abych ho převálcoval, on strašně vydrží. Ale s nikým, jako jsem já, ještě v kleci nestál. Já nepovolím,“ říká Procházka.



Na to šéf UFC slyší. Jistě, jen těžko bude svého svěřence hanit, potřebuje ho co nejlépe prodat platícím fanouškům, televizím a sponzorům, ale pochvalná slova z jeho strany nebývají o českém zástupci zrovna obvyklá.



„Zvítězil desetkrát v řadě, 25 zápasů z 26 ukončil před limitem, nasbíral 23 knokautů a dvě submise (soupeř se vzdal). K tomu se v japonské organizaci Rizin stal šampionem... A to je mu teprve 27 let, takže ještě ani nedosáhl vrcholu svých sil. Má neuvěřitelnou bilanci,“ básnil White pro ESPN.

Prezident UFC Dana White.

Že mocný muž bere Procházku o trochu vážněji než ostatní zelenáče, o tom svědčí už samotná šestizápasová smlouva. V ní má 27letý Čech zakotvenou i možnost poprat se o titul. „Vážně se moc těším, až ho uvidíme, akorát ho teda čeká náročný zápas. S Volkanem to bude bitva,“ předpovídá White.

Kvůli televizním právům a americkým divákům začne turnaj se třemi titulovými duely během noci. Procházka s Oezdemirem nastoupí brzy nad ránem, časově to vychází mezi pátou a šestou hodinou tamního času.

„Lidi mi říkají, že moc riskuju, protože je Volkan příliš těžký soupeř. Ale já nedovolím, aby mě ty řeči ovlivnily. To by byla poloviční prohra, vím, že to zvládnu,“ nepochybuje Procházka.