Chtěl bych být jako Messi. Střelec Lipták nejen o mottu mít cíl a plán

Byla to tak dlouhá sezona, nebo je to jen falešný pocit?

No, byla. Letos to bylo ještě delší tím, že jsem střílel finále světového poháru, takže jsme soutěžili ještě v prosinci. Teď budu dva měsíce odpočívat! Na to se hrozně těším. Mohl bych už v lednu na první světový pohár v Maroku, ale jak už máme jedno místo na olympiádě zajištěné, tak ho vynechám.

Přeju si světový mír, klid na Ukrajině, aby také koronavirus zůstal v klidu a abychom se zase vrátili k běžnějším problémům, protože těch světových už bylo dost. Jiří Lipták brokový střelec