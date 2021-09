Lekce u zlatého mistra Liptáka: trénink s olympijským vítězem byl fiaskem

Který chlap by se netěšil. „A nechal byste mě taky vystřelit?“ ptal jsem se do telefonu čerstvého olympijského vítěze Jiřího Liptáka, když jsme si domlouvali reportáž na „jeho“ střelnici. „Jo, jasně, vystřelíte si,“ slíbil mi bez vytáček. Asi je na podobné loudily zvyklý. A zřejmě i na loudilky, protože když se to dozvěděla moje kolegyně fotografka, dychtivě vyhrkla: „Myslíš, že mě nechá taky vystřelit?“

Později jsem se podíval v televizi na záznam našeho závodu a chvíli jsem na sebe byl pyšný. Ale teď už jsem zase normální. Jiří Lipták