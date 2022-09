Tak, a je od tebe pokoj! Jak si Lipták vystřelil šanci na olympijskou obhajobu

„Mně je to jedno, jestli jsem to místo získal jako první, nebo jako poslední... to je šumák. Hlavně že tam to místo je. Teď si ještě udržet výkonnost, abych se do Paříže taky podíval,“ komentoval svůj počin Lipták. „Do Tokia jsem se dostal na poslední možnost, teď je to naopak. Je to úleva pro nás střelce i pro svaz, že se nemusíme za ‚kvótaplacy‘ honit po světě,“ dodal olympijský vítěz.

Shodou okolností na jeho úspěch v pátek na stejném šampionátu v kyperské Larnace navázal i Tomeček. Mistrovství Evropy vyhrál na skeetu a také přidal jistotu olympijské účasti.

„Musíte se zeptat ostatních, jestli nám tuhle bilanci závidí,“ ošívá se s úsměvem Lipták.

Jiří Lipták se svou zlatou medailí (31. července 2021)

Úlevu nezažívá jen on, ale i někteří soupeři. Tím, že Lipták vystřílel jisté místo pro závod v Paříži, už čeští střelci na trapu při složitém postupovém klíči nebudou figurovat ve světovém žebříčku. Tam by i v případě jejich lepších výsledků dostali přednost střelci ze zemí, které se dosud nekvalifikovaly.

Taky proto mu v Larnace krátce po ceremoniálu s rozdělením medailí řekl italský trenér: „Jsem tak rád, že jsi to získal! Aspoň už od tebe bude pokoj.“

Něco málo přes rok od životního triumfu Liptákovi loňské olympijské zlato připomínají mimo jiné dvoje hodinky; jedny si koupil, druhé dostal od sponzora. Také je majitelem pamětní mince ze slavnostní kolekce České mincovny a v neposlední řadě má možnost sahat do finančních rezerv. Vítěze z Tokia Český olympijský výbor odměnil částkou 2,4 milionu korun.

„Dřív to bylo tak, že si za odměnu člověk mohl pořídit stavební pozemek. Nyní šly prémie nahoru, ale ceny také. Do konce života určitě zajištěný nejsem, pozemek už bych si nepořídil. Hodí se ale každé peníze, je to dobrý polštář,“ líčí čtyřicátník.

Na závodech má od letošní sezony pro sebe a svoje parťáky k dispozici díky spolupráci Komety s jihomoravským hejtmanem Jiřím Grolichem nový karavan, v němž si brokaři mohou udělat zázemí.

Motivací mu je nyní titul mistra světa, který ve své sbírce ještě nemá. „Je to moje velké přání, tuhle mezeru ve své bilanci ještě zaplnit,“ říká Lipták otevřeně. Pokusit se o to může už na nadcházejícím šampionátu v chorvatském Osijeku, kam vyrazí.

Také tam se budou rozdělovat olympijská místa. Lipták věří, že poslední slovo ještě neřekl stříbrný z Tokia a jeho brněnský souputník David Kostelecký a že – přestože mu v roce 2024 bude 49 let – se o účast pokusí.

„Pokud by to tak dopadlo, měli bychom splněno a mohli bychom si celý zbývající program do Paříže naplánovat čistě podle sebe, aby nám vyhovoval,“ zasní se Lipták. Přizpůsobit by si mohl hlavně výběr závodů na střelnicích, které se budou svým profilem blížit té, jaká na střelce čeká za dva roky na olympiádě.

Uvědomuje si, že především nesmí přijít o výkonnost. Olympijské místo není vázané na jméno toho, kdo ho vystřílel, ale na stát.

„Padnout na hubu a střílet malá čísla si nemůžu dovolit,“ hlásí Lipták