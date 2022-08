Lipták je podruhé mistrem Evropy ve střelbě na trap, v Larnace dominoval

ME ve střelbě z brokových zbraní v Larnace (Kypr) Muži:

Trap: 1. Lipták (ČR) 31, 2. Levin-Andersson (Švéd.) 25, 3. Hales (Brit.), ...v kvalifikaci 12. Štěpán, 41. Kostelecký, 53. Vaněk, 54. Beccari (všichni ČR). Ženy:

Trap: 1. Stancová (It.) 32, 2. Hallová (Brit.) 31, 3. Rossiová (It.)