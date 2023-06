Badmintonista Louda je na Evropských hrách nasazený. Ale skupina je těžká, říká

„Chci ze skupiny dál, do čtvrtfinále. Když se to povede, tak bude hodně záležet na dalším losu,“ plánoval čtyřiadvacetiletý Louda před cestou do Tarnova.

Evropské hry jsou jednou z nejsledovanějších událostí především pro menší sporty a pro české badmintonisty jde o jeden z vrcholů letošní sezony. Kromě Loudy se v Polsku představí ještě Tereza Švábíková a deblový pár Adam Mendrek, Ondřej Král. Všichni navíc bojují v rámci kvalifikací o účast na olympijských hrách v Paříži 2024.

„Evropské hry jsou pro mě velkou motivací, řadím je v důležitosti hned za olympiádu,“ prohlásil Louda, který je osmým nasazeným hráčem turnaje.

V letošním roce se mu daří. V obrovsky konkurenčním prostředí asijských hráčů se Loudovi podařilo ovládnout turnaj v Mexiku, čímž skvěle odstartoval kvalifikaci na olympijské hry. Dokázal porážet soupeře z USA, Jamajky, Brazílie nebo z Japonska, umí si ale poradit s badmintonisty z Asie.

„Jsem trpělivý a tím se snažím deptat své soupeře. Když mám pak možnost, rád zaútočím,“ poodkryl svůj styl styl bakalář v oboru kybernetika a řídící technika.

Do skupiny mu v Polsku byli nalosováni Belgičan Julien Carraggi, Rakušan Luka Wraber a Kai Schäefer z Německa. „Upřímně, když jsem se dostal mezi nasazené, tak si myslím, že mohla být skupina i lehčí,“ naznačil Louda. „Každý zápas bude těžký. Carragimu se dařilo nedávno v Rakousku na International Series, když celý turnaj vyhrál. Schäefer je běhavější typ hráče, který se snaží mít hru pod kontrolou. Uvidíme, jak mu sednou podmínky, protože na něj by útočná hra měla platit. A Rakušan Wraber byl už na olympijských hrách, má nejvíce zkušeností,“ popsal své protivníky.

Skupinový systém je pro badmintonisty vcelku neobvyklý. I s prohrou, případně i dvěma, se dá teoreticky ještě postoupit. Dál jdou vždy dva nejlepší.

„Že je to jiný systém, tím se příliš nezaobírám. Každý zápas budu brát jednotlivě a na každý se připravím co nejlépe. Beru to tak, že k těmto podnikům, jakými jsou Evropské nebo olympijské hry, takový formát patří. Mým cílem je postup ze skupiny. Jsem nasazený, tak se této role ani nemůžu zříkat,“ konstatoval Louda.