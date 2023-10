Badmintonista Louda sahá po Paříži, zatím ale nejásá. Teď se těší na Czech Open

„Ale ještě nejásám a zůstávám pokorný. Samozřejmě si uvědomuji, že jsem blízko a věci se ubírají správným směrem. Nemusím se stresovat a všechno je pozitivní,“ usmívá se Louda, který se od čtvrtka do neděle představí v Praze na Královce domácímu publiku jako hlavní hvězda Czech Open.

„Těším se. Budu se snažit předvést co nejlepší výkony,“ slibuje česká singlová jednička.

Lepší start do olympijské kvalifikace si nemohl přát. Týden po jejím zahájení se v mexické Guadalajaře radoval z turnajového vítězství. „Bylo to stejné, jako když dáte ve fotbale gól v první minutě. Dost mě to uklidnilo. Ujistil jsem se, že na postup mám,“ vzpomíná na první květnový víkend Louda.

Kvalitní výsledky navíc přibývaly: na Evropských hrách postoupil ze skupiny, v kanadském Calgary přehrál Weng Hongyanga. Číňana, který v minulosti figuroval ve světovém žebříčku na čtrnáctém místě a nyní je 25. „Takový skalp vždy povzbudí,“ líčí 24letý badmintonista.

Sám se v žebříčku posunuje raketovým způsobem – v roce 2022 o osmdesát míst až na 62. příčku. Nyní je šestačtyřicátý, a mohlo být už i lépe. „Po turnajích v Kanadě a USA jsem se dostal na devětatřicátou pozici. Pak jsem se bohužel zranil,“ lituje plzeňský rodák zánětu Achillovy šlachy. „Pět týdnů jsem hrál mimo Česko. Bylo to čistě z únavy,“ míní Louda.

Teď už naštěstí šlacha nebolí a noha se chová, jak má.

O tom se Louda přesvědčil na Scottish Open. V Glasgow si hravě poradil s Finem Heinou i domácím Apiligou a ztroskotal až ve čtvrtfinále na Dánovi Christophersenovi. „Neměl jsem vysoké ambice a domů jsem odjížděl s pozitivními dojmy. Hrál jsem bez bolesti a odvezl si slušné a pro olympijskou kvalifikaci cenné body,“ zdůrazňuje.

Bodů už vážně moc nepotřebuje. Kvalifikace končí poslední dubnový den a počítá se do ní deset nejlepších výsledků za rok. „Mám osm výborných. Ještě by to chtělo dva, ale už nemusí jít o velké výhry,“ popisuje Louda.

Nějaké body jistě přidá i z Czech Open, i když na významné domácí akci sleduje jiné cíle. „Těším se hlavně na to, že si zahraji před našimi fanoušky. Rodinní příslušníci a přátelé už se hlásí a slibují, že mě přijedou povzbudit,“ prozrazuje Louda, který bude na Královce nasazený jako turnajové číslo jedna.

„Uvědomuji si, že budu v roli favorita, což je vždycky složité. Ze soupeřů nebudu nikoho jmenovat, všichni budou dobří. Soustředím se na své výkony a věřím, že to vyjde,“ dodává odhodlaně.